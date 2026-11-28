Трамваї №6 і 8 змінять маршрути у Харкові з 9:00 до 15:00 28 листопада. Їхній рух буде припинений на Салтівському шосе та в пров. Салтівському, від вул. Академіка Павлова до пр. Тракторобудівників.

Це пов’язано з санітарною обрізкою дерев біля трамвайної лінії, повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міськради.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

– №6: від вокзалу «Харків-Пасажирський» до парку Машинобудівників;

– №8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

Також у цей період на Салтівському шосе курсуватиме тимчасовий автобус №8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса) – вул. Олега Громадського – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – Салтівське шосе – Салтівське шосе (602-й мікрорайон).

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, згідно із проєктом міського бюджету на 2027 рік, проїзд у транспорті в Харкові наступного року залишиться безплатним. На забезпечення роботи всього муніципального транспорту (метро, ​​тролейбусів, трамваїв та автобусів) зі скарбниці міста планують витратити 4 мільярди гривень.