У зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через російські обстріли, 28 листопада в Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили у АТ «Харківобленерго».

Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 07:00-10:30; 16:00-21:00

1.2 07:00-10:30; 16:00-21:00

2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 07:00-10:30; 14:00–16:00; 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00-03:30; 10:30–14:00; 17:30-24:00

4.2 00:00-03:30; 08:00–14:00; 17:30–20:00; 21:00-24:00

5.1 06:00-07:00; 14:00-17:30

5.2 06:00-07:00; 14:00-17:30

6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-24:00

6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30

Перелік адрес за чергами – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).

Нагадаємо, за тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» відреагували більш ніж на 1,2 тис. випадків застрягання пасажирів у ліфтах. Більшість із них сталася через аварійні відключення електроенергії та нестабільну напругу, зазначили в мерії.