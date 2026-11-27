Як 28 листопада відключатимуть світло на Харківщині – графіки від обленерго
У зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через російські обстріли, 28 листопада в Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили у АТ «Харківобленерго».
Години відсутності електропостачання за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 07:00-10:30; 16:00-21:00
- 1.2 07:00-10:30; 16:00-21:00
- 2.1 07:00-10:30; 17:30-21:00
- 2.2 07:00-10:30; 14:00–16:00; 17:30-21:00
- 3.1 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 3.2 10:30-14:00; 21:00-24:00
- 4.1 00:00-03:30; 10:30–14:00; 17:30-24:00
- 4.2 00:00-03:30; 08:00–14:00; 17:30–20:00; 21:00-24:00
- 5.1 06:00-07:00; 14:00-17:30
- 5.2 06:00-07:00; 14:00-17:30
- 6.1 03:30-07:00; 14:00–17:30; 21:00-24:00
- 6.2 03:30-07:00; 10:30-17:30
Перелік адрес за чергами – тут.
Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗМ).
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Нагадаємо, за тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» відреагували більш ніж на 1,2 тис. випадків застрягання пасажирів у ліфтах. Більшість із них сталася через аварійні відключення електроенергії та нестабільну напругу, зазначили в мерії.