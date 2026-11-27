За тиждень фахівці КСП «Харківміськліфт» опрацювали понад 3,2 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Зокрема, бригади відреагували на понад 1,2 тис. випадків застрягання пасажирів у ліфтах, більшість з яких сталася через аварійні відключення електроенергії та нестабільну напругу, зазначили у мерії.

У КП розповіли, що під час масових відключень світла неможливо одразу опрацювати всі заявки, тому мешканців просять обмежити користування ліфтами й віддавати перевагу сходам.

Крім того, за цей період після ремонту фахівці відновили роботу шести підйомників та п’яти систем диспетчеризації.

Зараз у будинках комунальної форми власності працює близько 6,7 тис. ліфтів, ще 13 зупинено на ремонт.