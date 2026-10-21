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Как 22 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики

Харьков 21:20   21.10.2026
Татьяна Литвина
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Как 22 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики Изображение создано ИИ

В четверг, 22 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 13:00-16:30
  • 1.2 13:00-16:30
  • 2.1 13:00-16:30
  • 2.2 13:00-16:30
  • 3.1 08:00–09:30; 16:30-20:00
  • 3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
  • 5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00
  • 6.1 09:30-13:00; 20:00-22:00
  • 6.2 09:30-13:00; 20:00-22:00

Список адресов по очередям — здесь.

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Напомним, Золочевская громада — лидер по количеству обстрелов на Харьковщине, констатировал в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь. С начала года враг обстрелял ее 1491 раз. Несколько меньше враг обстрелял Богодуховскую громаду, дальше Великобурлукская громада, затем идет Шевченковская, Лозовская.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 21:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В четверг, 22 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".