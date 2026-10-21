Как 22 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики
В четверг, 22 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очереди/подочереди с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 13:00-16:30
- 1.2 13:00-16:30
- 2.1 13:00-16:30
- 2.2 13:00-16:30
- 3.1 08:00–09:30; 16:30-20:00
- 3.2 08:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
- 5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00
- 6.1 09:30-13:00; 20:00-22:00
- 6.2 09:30-13:00; 20:00-22:00
Список адресов по очередям — здесь.
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Напомним, Золочевская громада — лидер по количеству обстрелов на Харьковщине, констатировал в эфире «Суспільне. Студія» начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь. С начала года враг обстрелял ее 1491 раз. Несколько меньше враг обстрелял Богодуховскую громаду, дальше Великобурлукская громада, затем идет Шевченковская, Лозовская.