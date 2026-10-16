Live
  • Пт 16.10.2026
  • Харьков  +14°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Как 17 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики

Харьков 21:31   16.10.2026
Татьяна Литвина
Как 17 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики

В субботу, 17 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
  • 1.2 08:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.1 08:00–10:30; 17:30-21:00
  • 2.2 17:30-21:00
  • 3.1 10:30–14:00; 21:00-22:00
  • 3.2 10:30–14:00; 21:00-22:00
  • 4.1 10:30–12:00; 21:00-24:00
  • 4.2 12:00–14:00; 21:00-24:00
  • 5.1 14:00-17:30
  • 5.2 14:00-17:30
  • 6.1 14:00-17:30
  • 6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30

Список адресов за очередями — здесь.

Читайте также: Дождь и +20 днем. Прогноз погоды на 17 октября в Харькове и области

Напомним, Лозовский городской голова Сергей Зеленский днем ​​16 октября сообщил, что в громаде — аварийное обесточивание из-за вражеских атак. Критическая инфраструктура и медицинские учреждения работают на альтернативных источниках питания.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Новости Харькова — главное 16 октября: атака «Бандеролями», пострадавшие
Новости Харькова — главное 16 октября: атака «Бандеролями», пострадавшие
16.10.2026, 22:29
Взрывы в Харькове: город атакуют ракетами, есть пострадавшие (обновлено)
Взрывы в Харькове: город атакуют ракетами, есть пострадавшие (обновлено)
16.10.2026, 22:25
Последствия ударов по Харькову: появились фото с мест атак
Последствия ударов по Харькову: появились фото с мест атак
16.10.2026, 14:52
«Было очень много людей» — Терехов об ударе по рынку и состоянии пострадавших
«Было очень много людей» — Терехов об ударе по рынку и состоянии пострадавших
16.10.2026, 14:44
Двое погибших в Харькове на рынке, без света – 280 тысяч абонентов (дополнено)
Двое погибших в Харькове на рынке, без света – 280 тысяч абонентов (дополнено)
16.10.2026, 12:05
Дождь и +20 днем. Прогноз погоды на 17 октября в Харькове и области
Дождь и +20 днем. Прогноз погоды на 17 октября в Харькове и области
16.10.2026, 20:12

Новости по теме:

15.10.2026
Как 16 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики
14.10.2026
Как 15 октября будут отключать свет в Харькове и области
13.10.2026
Как 14 октября будут отключать свет в Харькове и области
12.10.2026
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине, сообщили в облэнерго
11.10.2026
Трамп верит, что Путин хочет мира, а Зеленский против: что предложил президент


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Как 17 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики», то посмотрите больше в разделе Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 21:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 17 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.".