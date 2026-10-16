Как 17 октября будут отключать свет в Харькове и области: графики
В субботу, 17 октября, с 06:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО), сообщает Харьковоблэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчеркам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- 1.1 07:00–10:30; 17:30-21:00
- 1.2 08:00–10:30; 17:30-21:00
- 2.1 08:00–10:30; 17:30-21:00
- 2.2 17:30-21:00
- 3.1 10:30–14:00; 21:00-22:00
- 3.2 10:30–14:00; 21:00-22:00
- 4.1 10:30–12:00; 21:00-24:00
- 4.2 12:00–14:00; 21:00-24:00
- 5.1 14:00-17:30
- 5.2 14:00-17:30
- 6.1 14:00-17:30
- 6.2 06:00-07:00; 14:00–17:30
Список адресов за очередями — здесь.
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Напомним, Лозовский городской голова Сергей Зеленский днем 16 октября сообщил, что в громаде — аварийное обесточивание из-за вражеских атак. Критическая инфраструктура и медицинские учреждения работают на альтернативных источниках питания.