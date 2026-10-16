Новости Харькова — главное 16 октября: как прошла ночь, бои в регионе

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:25

В течение минувших суток на Харьковщине было 25 боев

Практически все штурмы зафиксировали на севере от Харькова. На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 22 раза около Старицы, Избицкого, Чугуновки и Бузового. На Купянском – СОУ отбили три штурма врага в районе Новоосиново и Шийковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 304 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес 83 авиационных удара, во время которых сбросил 271 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 7059 дронов-камикадзе и произвели 2551 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, из них 76 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

07:20

Ночь на Харьковщине прошла относительно спокойно

Беспилотники на Харьковщине Воздушные силы ВСУ зафиксировали в 01:19.

После 03:00 на север Харьковской области полетели КАБы. А уже через 20 минут зафиксировали повторные пуски. После этого мониторинговые ТГ-каналы сообщали о нескольких БпЛА, которые летели в Полтавскую область. Отбой для Харькова объявили в 04:28. После этого о новых угрозах для Харькова не сообщали.

Данных о «прилетах» в Харькове не было. Информации о новых угрозах по состоянию на 07:20 – нет.