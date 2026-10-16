За сутки на Харьковщине было 25 боев, сложнее – на севере региона
В течение минувших суток на Харьковщине было 25 боев. Практически все штурмы зафиксировали на севере от Харькова.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 22 раза около Старицы, Избицкого, Чугуновки и Бузового.
На Купянском – СОУ отбили три штурма врага в районе Новоосиново и Шийковки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 304 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес 83 авиационных удара, во время которых сбросил 271 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 7059 дронов-камикадзе и произвели 2551 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, из них 76 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
Потери россиян на сегодняшний день следующие: