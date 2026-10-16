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За сутки на Харьковщине было 25 боев, сложнее – на севере региона

Украина 08:05   16.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на Харьковщине было 25 боев, сложнее – на севере региона Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 25 боев. Практически все штурмы зафиксировали на севере от Харькова.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 22 раза около Старицы, Избицкого, Чугуновки и Бузового.

На Купянском – СОУ отбили три штурма врага в районе Новоосиново и Шийковки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 304 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес 83 авиационных удара, во время которых сбросил 271 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 7059 дронов-камикадзе и произвели 2551 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, из них 76 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Потери россиян на сегодняшний день следующие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 08:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 25 боев. Практически все штурмы зафиксировали на севере от Харькова.".