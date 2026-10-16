Харьковский госпиталь ищет реабилитологов в команду
Команда реабилитологов харьковского военного госпиталя ищет специалистов. С начала войны отделение под руководством Ивана Дария помогает военным восстанавливаться после ранений, сообщили в медучреждении.
В госпитали говорят, что когда заживают физические раны, пациентам крайне важно:
- овладеть собственным телом, вернуть чувствительность и подвижность;
- взять под контроль, преодолеть и минимизировать боль;
- восстановиться психологически, адаптироваться к новым возможностям организма.
«Эта работа требует эмоциональной и интеллектуальной вовлеченности, у нас сложно, но это вызовы, гарантирующие профессиональное развитие», — говорят в госпитале.
Какие специалисты требуются?
Отделение реабилитации и интервенционной нейрорадиологии ищет:
- врача физической и реабилитационной медицины
- физического терапевта
- эрготерапевта
- ассистента физического терапевта и эрготерапевта
- интервенционного нейрорадиолога
Претендентов просят обращаться по телефону
- 📞+380967321760 (госпожа Ирина) — WhatsApp или звонок.
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Напомним, областная детская клиническая больница в Харькове получила нового руководителя. Новым директором КНП «Областная детская клиническая больница» стала Ангелина Соловьева. До этого в медучреждении руководил Георгий Муратов.