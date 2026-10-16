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Харьковский госпиталь ищет реабилитологов в команду

Здоровье 19:25   16.10.2026
Татьяна Литвина
Харьковский госпиталь ищет реабилитологов в команду Фото: Военно-медицинский клинический центр Северного региона

Команда реабилитологов харьковского военного госпиталя ищет специалистов. С начала войны отделение под руководством Ивана Дария помогает военным восстанавливаться после ранений, сообщили в медучреждении.

В госпитали говорят, что когда заживают физические раны, пациентам крайне важно:

  • овладеть собственным телом, вернуть чувствительность и подвижность;
  • взять под контроль, преодолеть и минимизировать боль;
  • восстановиться психологически, адаптироваться к новым возможностям организма.

«Эта работа требует эмоциональной и интеллектуальной вовлеченности, у нас сложно, но это вызовы, гарантирующие профессиональное развитие», — говорят в госпитале.

военный госпиталь
Фото: Военно-медицинский клинический центр Северного региона

Какие специалисты требуются?

Отделение реабилитации и интервенционной нейрорадиологии ищет:

  • врача физической и реабилитационной медицины
  • физического терапевта
  • эрготерапевта
  • ассистента физического терапевта и эрготерапевта
  • интервенционного нейрорадиолога

Претендентов просят обращаться по телефону

  • 📞+380967321760 (госпожа Ирина) — WhatsApp или звонок.
военный госпиталь
Фото: Военно-медицинский клинический центр Северного региона
Фото: Военно-медицинский клинический центр Северного региона
Фото: Военно-медицинский клинический центр Северного региона
Фото: Военно-медицинский клинический центр Северного региона
Фото: Военно-медицинский клинический центр Северного региона

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Напомним, областная детская клиническая больница в Харькове получила нового руководителя. Новым директором КНП «Областная детская клиническая больница» стала Ангелина Соловьева. До этого в медучреждении руководил Георгий Муратов.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 19:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Команда реабилитологов харьковского военного госпиталя ищет специалистов. С начала войны отделение под руководством Ивана Дария помогает военным восстанавливаться после ранений".