Харьковский госпиталь ищет реабилитологов в команду

Команда реабилитологов харьковского военного госпиталя ищет специалистов. С начала войны отделение под руководством Ивана Дария помогает военным восстанавливаться после ранений, сообщили в медучреждении.

В госпитали говорят, что когда заживают физические раны, пациентам крайне важно:

овладеть собственным телом, вернуть чувствительность и подвижность;

взять под контроль, преодолеть и минимизировать боль;

восстановиться психологически, адаптироваться к новым возможностям организма.

«Эта работа требует эмоциональной и интеллектуальной вовлеченности, у нас сложно, но это вызовы, гарантирующие профессиональное развитие», — говорят в госпитале.

Какие специалисты требуются?

Отделение реабилитации и интервенционной нейрорадиологии ищет:

врача физической и реабилитационной медицины

физического терапевта

эрготерапевта

ассистента физического терапевта и эрготерапевта

интервенционного нейрорадиолога

Претендентов просят обращаться по телефону

📞+380967321760 (госпожа Ирина) — WhatsApp или звонок.

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Напомним, областная детская клиническая больница в Харькове получила нового руководителя. Новым директором КНП «Областная детская клиническая больница» стала Ангелина Соловьева. До этого в медучреждении руководил Георгий Муратов.