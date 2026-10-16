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Новини Харкова — головне 16 жовтня: як минула ніч, бої в регіоні

Події 08:25   16.10.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 16 жовтня: як минула ніч, бої в регіоні

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:25

Протягом минулої доби на Харківщині було 25 боїв

Майже всі штурми зафіксували на півночі від Харкова. На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували 22 рази біля Стариці, Ізбицького, Чугунівки та Бузового. На Куп’янському – СОУ відбили три штурми ворога в районі Новоосинового та Шийківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 304 бойові зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав 83 авіаційні удари, під час яких скинув 271 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 7059 дронів-камікадзе та здійснили 2551 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, з них 76 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

07:20

Ніч на Харківщині пройшла відносно спокійно

Безпілотники на Харківщині Повітряні сили ЗСУ зафіксували о 01:19.

Після 03:00 на північ Харківської області полетіли КАБи. А вже за 20 хвилин зафіксували повторні пуски. Після цього моніторингові ТГ-канали повідомляли про кілька БпЛА, які летіли до Полтавської області. Відбій для Харкова оголосили о 04:28. Після цього про нові загрози для Харкова не повідомляли.

Даних про “прильоти” у Харкові не було. Інформації про нові загрози станом на 7:20 – немає.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 08:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".