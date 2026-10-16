Лозівщина знеструмлена через атаки: коли дадуть світло, повідомив Зеленський

Лозівський міський голова Сергій Зеленський вдень 16 жовтня повідомив, що у громаді – аварійне знеструмлення через ворожі атаки.

“За попереднім прогнозом енергетиків, у Лозівській громаді не буде світла щонайменше до 17-ої години. Тривають відновлювальні роботи. Критична інфраструктура та медичні заклади працюють на альтернативних джерелах живлення”, – зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що для жителів відкриті “пункти незламності”.

Нагадаємо, від ранку ворог майже безперервно атакує Харків. “Прильоти” фіксують в різних районах міста. Внаслідок ударів по Харкову загинули 71-річна жінка і 58-річний чоловік. Є постраждалі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що, зокрема, під ударом була енергетична система. Через обстріл знеструмлені 280 тисяч абонентів, уточнив мер Ігор Терехов.