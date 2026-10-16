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Лозівщина знеструмлена через атаки: коли дадуть світло, повідомив Зеленський

Події 12:17   16.10.2026
Вікторія Яковенко
Лозівщина знеструмлена через атаки: коли дадуть світло, повідомив Зеленський Фото: Харківобленерго

Лозівський міський голова Сергій Зеленський вдень 16 жовтня повідомив, що у громаді – аварійне знеструмлення через ворожі атаки.

“За попереднім прогнозом енергетиків, у Лозівській громаді не буде світла щонайменше до 17-ої години. Тривають відновлювальні роботи. Критична інфраструктура та медичні заклади працюють на альтернативних джерелах живлення”, – зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що для жителів відкриті “пункти незламності”.

Нагадаємо, від ранку ворог майже безперервно атакує Харків. “Прильоти” фіксують в різних районах міста. Внаслідок ударів по Харкову загинули 71-річна жінка і 58-річний чоловік. Є постраждалі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що, зокрема, під ударом була енергетична система. Через обстріл знеструмлені 280 тисяч абонентів, уточнив мер Ігор Терехов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Жовтня 2026 в 12:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лозівський міський голова Сергій Зеленський вдень 16 жовтня повідомив, що у громаді – аварійне знеструмлення через ворожі атаки.".