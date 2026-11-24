У Лозівській громаді під ударом росіян опинився Чернігівський старостинський округ, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

«Через влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували надзвичайники. На жаль, маємо двох постраждалих. Медики надали їм необхідну допомогу. Наразі життю і здоров’ю людей нічого не загрожує», – зазначив Зеленський.

Комунальники провели попереднє обстеження: пошкоджені шість приватних будинків, в яких вибиті вікна та двері. Два домоволодіння майже зруйновані.

«Щоб оперативно підтримати мешканців і захистити оселі від снігу та холоду, разом із Лозівським представництвом Товариства Червоного Хреста України вже передали людям необхідні будівельні матеріали. Родини, чиє житло постраждало найбільше, також отримали продуктові набори», – розповів Зеленський.