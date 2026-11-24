В Лозовской громаде под ударом россиян оказался Черниговский старостинский округ, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

«Из-за попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали чрезвычайники. К сожалению, есть двое пострадавших. Медики оказали им необходимую помощь. Сейчас жизни и здоровью людей ничего не угрожает», — отметил Зеленский.

Коммунальщики провели предварительное обследование: повреждения есть у шести частных домов, в которых выбиты окна и двери. Два домовладения почти разрушены.

«Чтобы оперативно поддержать жителей и защитить дома от снега и холода, вместе с Лозовским представительством Общества Красного Креста Украины уже передали людям необходимые строительные материалы. Семьи, чье жилье пострадало больше всего, также получили продуктовые наборы», — рассказал Зеленский.