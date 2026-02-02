«Енергетичне перемир’я закінчилося». На Харківщині – знеструмлення (відео)

Вранці 2 лютого командир спецпідрозділу ГУР Міноборони «Кракен» Костянтин Немічев заявив, що «енергетичне перемир’я» закінчилося. І зазначив, що РФ відновила удари по енергетиці у Харківській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській областях.

Доповнено о 12:59. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що за добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів ракет і «шахедів» по енергетичній інфраструктурі не було.

«Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної», – уточнив президент.

12:06. «Думаю, мало в кого були сподівання на інший сценарій. Тактика не змінилася, вони продовжують тиснути на цивільних», – пише Немічев.

Перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов повідомив, що внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях.

«Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак. Вживаються всі можливі заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми», – розповіли в Міненерго.

Відео: Міненерго

Нагадаємо, чутки про «енергетичне перемир’я» почали ширитись мережами в Україні 29 січня. Телеграм-канали репостили повідомлення російського так званого «військкора» Романова. Той написав про нібито заборону ураження Києва та будь-яких енергетичних об’єктів в Україні. Серед тих, хто зреагував на текст, був співзасновник підрозділу «Кракен» Костянтин Немічев. Він написав: «Схоже, енергетичне перемир’я в дії з двох сторін». Аналітик групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував: якщо подібне перемир’я буде, воно лише дасть ворогу можливість накопичити засоби для наступного повітряного удару. Президент США Дональд Трамп заявив, що просив Путіна на тиждень призупинити удари по українських містах через екстремальні холоди.