«Энергетическое перемирие закончилось». На Харьковщине — обесточивание (видео)

Общество 12:59   02.02.2026
Виктория Яковенко
«Энергетическое перемирие закончилось». На Харьковщине — обесточивание (видео) Изображение создано ИИ

Утром 2 февраля командир спецподразделения ГУР Минобороны «Кракен» Константин Немичев заявил, что «энергетическое перемирие» закончилось. И отметил, что РФ возобновила удары по энергетике в Харьковской, Сумской, Черкасской, Днепропетровской областях.

Дополнено в 12:59. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что за сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных громадах, но целенаправленных ударов ракет и «Шахедов» по ​​энергетической инфраструктуре не было.

«Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против нашей логистики, прежде всего железнодорожной», — уточнил президент.

12:06. «Думаю, мало у кого были надежды на другой сценарий. Тактика не изменилась, они продолжают давить на гражданские», — пишет Немичев.

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил, что в результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях.

«Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак. Принимаются все возможные меры по обеспечению стабильной работы энергосистемы», — рассказали в Минэнерго.

Видео: Минэнерго

Напомним, слухи об «энергетическом перемирии» начали распространяться по сети в Украине 29 января. Telegram-каналы репостили сообщения российского так называемого «военкора» Романова. Тот написал о якобы запрещении поражения Киева и любых энергетических объектов в Украине. Среди тех, кто отреагировал на текст, был соучредитель подразделения «Кракен» Константин Немичев. Он написал: «Похоже, энергетическое перемирие в действии с двух сторон». Аналитик группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко прокомментировал: если подобное перемирие будет, оно лишь даст врагу накопить средства для последующего воздушного удара. Президент США Дональд Трамп заявил, что просил Путина на неделю приостановить удары по украинским городам из-за экстремальных холодов.

Автор: Виктория Яковенко
