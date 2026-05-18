Более чем на 5 миллионов гривен накопал песка – бизнесмен получил подозрение
Предприниматель получил подозрение из-за незаконной добычи более 33,5 тыс. тонн песка на миллионы гривен в Харьковской области, сообщила региональная прокуратура.
В июле 2024 года бизнесмен из Берестина – директор частного предприятия, под видом геологического изучения участка организовал масштабную добычу полезных ископаемых и наладил целый «карьерный бизнес».
Для этого он по результатам электронного аукциона получил от «Госгеонедр» специальное разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку песка на участке «Балка Долгая» возле села Петровка Берестинского района.
Сначала фирма должна была пройти процедуру оценки воздействия на окружающую среду, а до ее завершения добыча полезных ископаемых запрещена. Однако руководитель предприятия игнорировал эти требования.
Без надлежащих документов и спецразрешения, не утвердив план разработки месторождения, директор компании начал добычу песка. Для этого нанимал людей и арендовал спецтехнику.
В течение июля 2024 — апреля 2026 года из карьера незаконно вывезли более 33,5 тыс. тонн песка на общую сумму более 5 млн. гривен. В дальнейшем предприниматель продавал «товар» другим субъектам ведения хозяйства.
Мужчине сообщили о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых местного значения в большом размере.
Устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: карьер, песок, Харьковская областная прокуратура;
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 19:15;