Более чем на 5 миллионов гривен накопал песка – бизнесмен получил подозрение

Происшествия 19:15   18.05.2026
Оксана Якушко
Предприниматель получил подозрение из-за незаконной добычи более 33,5 тыс. тонн песка на миллионы гривен в Харьковской области, сообщила региональная прокуратура.

В июле 2024 года бизнесмен из Берестина – директор частного предприятия, под видом геологического изучения участка организовал масштабную добычу полезных ископаемых и наладил целый «карьерный бизнес».

Для этого он по результатам электронного аукциона получил от «Госгеонедр» специальное разрешение на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку песка на участке «Балка Долгая» возле села Петровка Берестинского района.

Сначала фирма должна была пройти процедуру оценки воздействия на окружающую среду, а до ее завершения добыча полезных ископаемых запрещена. Однако руководитель предприятия игнорировал эти требования.

Без надлежащих документов и спецразрешения, не утвердив план разработки месторождения, директор компании начал добычу песка. Для этого нанимал людей и арендовал спецтехнику.

В течение июля 2024 — апреля 2026 года из карьера незаконно вывезли более 33,5 тыс. тонн песка на общую сумму более 5 млн. гривен. В дальнейшем предприниматель продавал «товар» другим субъектам ведения хозяйства.

Мужчине сообщили о подозрении по факту незаконной добычи полезных ископаемых местного значения в большом размере.
Устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.

Видео: Харьковская областная прокуратура

  • • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 19:15;

