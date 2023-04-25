11-летний ребенок погиб в карьере на Харьковщине: кто виноват – прокуратура

В Харьковской области будут судить члена правления предприятия, из-за служебной халатности которого погиб 11-летний мальчик.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Нововодолажской ОТГ в декабре 2020 года 11-летний мальчик вместе с другими детьми пришел в песчаный карьер. На территории предприятия дети катались на ледянках.

Съезжая с горки, покрытой льдом, мальчик упал с обрыва карьера с высоты 5 метров. Ребенок погиб на месте, добавили правоохранители.

Следователи установили, что член правления предприятия не соблюдал нормативно-технические требования по охране труда и безопасности жизнедеятельности, а также не обеспечил исключение возможности свободного доступа посторонних лиц в опасную зону карьера.

Члена правления обвиняют по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ).