11-летний ребенок погиб в карьере на Харьковщине: кто виноват – прокуратура
В Харьковской области будут судить члена правления предприятия, из-за служебной халатности которого погиб 11-летний мальчик.
По данным Харьковской областной прокуратуры, в Нововодолажской ОТГ в декабре 2020 года 11-летний мальчик вместе с другими детьми пришел в песчаный карьер. На территории предприятия дети катались на ледянках.
Съезжая с горки, покрытой льдом, мальчик упал с обрыва карьера с высоты 5 метров. Ребенок погиб на месте, добавили правоохранители.
Следователи установили, что член правления предприятия не соблюдал нормативно-технические требования по охране труда и безопасности жизнедеятельности, а также не обеспечил исключение возможности свободного доступа посторонних лиц в опасную зону карьера.
Члена правления обвиняют по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 13:02;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области будут судить члена правления предприятия, из-за служебной халатности которого погиб 11-летний мальчик.".