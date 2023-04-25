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11-летний ребенок погиб в карьере на Харьковщине: кто виноват – прокуратура

Происшествия 13:02   25.04.2023
Виктория Яковенко
11-летний ребенок погиб в карьере на Харьковщине: кто виноват – прокуратура Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области будут судить члена правления предприятия, из-за служебной халатности которого погиб 11-летний мальчик.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в Нововодолажской ОТГ в декабре 2020 года 11-летний мальчик вместе с другими детьми пришел в песчаный карьер. На территории предприятия дети катались на ледянках.

Съезжая с горки, покрытой льдом, мальчик упал с обрыва карьера с высоты 5 метров. Ребенок погиб на месте, добавили правоохранители.

Следователи установили, что член правления предприятия не соблюдал нормативно-технические требования по охране труда и безопасности жизнедеятельности, а также не обеспечил исключение возможности свободного доступа посторонних лиц в опасную зону карьера.

Члена правления обвиняют по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 13:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области будут судить члена правления предприятия, из-за служебной халатности которого погиб 11-летний мальчик.".