Live
  • Пятница 24.03.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Подрыв грузовика в песчаном карьере: погиб известный харьковский перевозчик

Происшествия 20:36   24.03.2023
Елена Нагорная
Подрыв грузовика в песчаном карьере: погиб известный харьковский перевозчик

В результате подрыва грузовика МАЗ на неизвестном взрывном устройстве в песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района 24 марта погиб руководитель ряда автотранспортных компаний Валерий Дробушко, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Валерий Александрович работал в сфере автоперевозок десятки лет. Руководил автотранспортными предприятиями, обеспечивал работу огромного коллектива. Благодаря его профессионализму и усердной работе автобусные перевозки в Харькове были организованы на высоком уровне», — пишет горсовет.

Ранее о происшествии в Сороковке, вследствие которого погиб мужчина, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что грузовик МАЗ местного предприятия подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Погиб 64-летний директор предприятия, а 56-летний водитель госпитализирован со взрывной травмой.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

21:34
64-летний слесарь ХТС оборонял Цуповку и 8 раз запускал отопление в Харькове
20:36
Подрыв грузовика в песчаном карьере: погиб известный харьковский перевозчик
20:06
Получить рак и сесть на 15 лет: чем грозит сжигание травы жителям Харьковщины
19:28
Вспышка за вспышкой: харьковская 92 ОМБр показала, как защищает Бахмут (видео)
18:59
Коммунальщики рассказали, как обследуют разбитые обстрелами дома в Харькове

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Подрыв грузовика в песчаном карьере: погиб известный харьковский перевозчик»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 20:36;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате подрыва грузовика МАЗ на неизвестном взрывном устройстве в песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района 24 марта погиб руководитель ряда автотранспортных компаний Валерий Дробушко, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.".