Подрыв грузовика в песчаном карьере: погиб известный харьковский перевозчик

В результате подрыва грузовика МАЗ на неизвестном взрывном устройстве в песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района 24 марта погиб руководитель ряда автотранспортных компаний Валерий Дробушко, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

«Валерий Александрович работал в сфере автоперевозок десятки лет. Руководил автотранспортными предприятиями, обеспечивал работу огромного коллектива. Благодаря его профессионализму и усердной работе автобусные перевозки в Харькове были организованы на высоком уровне», — пишет горсовет.

Ранее о происшествии в Сороковке, вследствие которого погиб мужчина, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что грузовик МАЗ местного предприятия подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Погиб 64-летний директор предприятия, а 56-летний водитель госпитализирован со взрывной травмой.