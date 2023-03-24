Подрыв грузовика в песчаном карьере: погиб известный харьковский перевозчик
В результате подрыва грузовика МАЗ на неизвестном взрывном устройстве в песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района 24 марта погиб руководитель ряда автотранспортных компаний Валерий Дробушко, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.
«Валерий Александрович работал в сфере автоперевозок десятки лет. Руководил автотранспортными предприятиями, обеспечивал работу огромного коллектива. Благодаря его профессионализму и усердной работе автобусные перевозки в Харькове были организованы на высоком уровне», — пишет горсовет.
Ранее о происшествии в Сороковке, вследствие которого погиб мужчина, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Глава ХОВА Олег Синегубов рассказал, что грузовик МАЗ местного предприятия подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Погиб 64-летний директор предприятия, а 56-летний водитель госпитализирован со взрывной травмой.
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- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 20:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате подрыва грузовика МАЗ на неизвестном взрывном устройстве в песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района 24 марта погиб руководитель ряда автотранспортных компаний Валерий Дробушко, сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.".