Синегубов о ЧП в песчаном карьере: погиб глава предприятия, пострадал водитель

В результате подрыва грузовика МАН в песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района погиб 64-летний директор местного предприятия. 56-летний водитель госпитализирован со взрывной травмой.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов и уточнил, что машина подорвалась на неизвестном взрывном устройстве.

«Еще раз подчеркиваю, что в области остается очень высокой минная опасность. Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными», — пишет Синегубов.

Ранее о происшествии в Сороковке, вследствие которого погиб мужчина, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.