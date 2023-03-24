Live
  • Пятница 24.03.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Синегубов о ЧП в песчаном карьере: погиб глава предприятия, пострадал водитель

Происшествия 18:13   24.03.2023
Елена Нагорная
Синегубов о ЧП в песчаном карьере: погиб глава предприятия, пострадал водитель Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

В результате подрыва грузовика МАН в песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района погиб 64-летний директор местного предприятия. 56-летний водитель госпитализирован со взрывной травмой.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов и уточнил, что машина подорвалась на неизвестном взрывном устройстве.

«Еще раз подчеркиваю, что в области остается очень высокой минная опасность. Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными», — пишет Синегубов.

Ранее о происшествии в Сороковке, вследствие которого погиб мужчина, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

16:57
Погиб на месте: на Харьковщине на взрывоопасном предмете подорвался мужчина
20:46
Зеленский поручил усилить возможности подстанций на Харьковщине — Синегубов
18:52
Синегубов рассказал, разрешат ли посещать кладбища на Пасху
17:53
Житель Купянщины погиб, подорвавшись на мине в лесополосе — глава ХОВА
17:22
Синегубов: жителям освобожденной Харьковщины могут списать долги за коммуналку

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов о ЧП в песчаном карьере: погиб глава предприятия, пострадал водитель»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 18:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате подрыва грузовика МАН в песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района погиб 64-летний директор местного предприятия. 56-летний водитель госпитализирован со взрывной травмой.".