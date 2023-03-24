Синегубов о ЧП в песчаном карьере: погиб глава предприятия, пострадал водитель
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
В результате подрыва грузовика МАН в песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района погиб 64-летний директор местного предприятия. 56-летний водитель госпитализирован со взрывной травмой.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов и уточнил, что машина подорвалась на неизвестном взрывном устройстве.
«Еще раз подчеркиваю, что в области остается очень высокой минная опасность. Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными», — пишет Синегубов.
Ранее о происшествии в Сороковке, вследствие которого погиб мужчина, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов о ЧП в песчаном карьере: погиб глава предприятия, пострадал водитель»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 18:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате подрыва грузовика МАН в песчаном карьере в селе Сороковка Харьковского района погиб 64-летний директор местного предприятия. 56-летний водитель госпитализирован со взрывной травмой.".