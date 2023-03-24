Синєгубов про НП у кар’єрі: загинув директор підприємства, водій у лікарні

Внаслідок підриву вантажівки МАН у піщаному кар’єрі в селі Сороківка Харківського району загинув 64-річний директор місцевого підприємства. 56-річний водій ушпиталений з вибуховою травмою.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов та уточнив, що машина підірвалася на невідомому вибуховому пристрої.

“Вкотре наголошую, що в області залишається дуже високою мінна небезпека. Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними”, – пише Синєгубов.

Раніше про подію у Сороківці, внаслідок якої загинув чоловік, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.