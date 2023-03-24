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Синєгубов про НП у кар’єрі: загинув директор підприємства, водій у лікарні

Події 18:13   24.03.2023
Олена Нагорна
Синєгубов про НП у кар’єрі: загинув директор підприємства, водій у лікарні Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України

Внаслідок підриву вантажівки МАН у піщаному кар’єрі в селі Сороківка Харківського району загинув 64-річний директор місцевого підприємства. 56-річний водій ушпиталений з вибуховою травмою.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов та уточнив, що машина підірвалася на невідомому вибуховому пристрої.

“Вкотре наголошую, що в області залишається дуже високою мінна небезпека. Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними”, – пише Синєгубов.

Раніше про подію у Сороківці, внаслідок якої загинув чоловік, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 18:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок підриву вантажівки МАН у піщаному кар’єрі в селі Сороківка Харківського району загинув 64-річний директор місцевого підприємства. 56-річний водій ушпиталений з вибуховою травмою.".