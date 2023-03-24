Загинув на місці: на Харківщині на вибуховому предметі підірвався чоловік

24 березня у селі Сороківка в Харківській області на вибуховому предметі підірвався чоловік.

Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Інцидент стався у місцевому піщаному кар’єрі, розповіли рятувальники. Чоловік загинув на місці.

«Шановні харків’яни, вкотре звертаємось до Вас з проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – звернулись у ДСНС.

Рятувальники також нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета не чіпайте його та повідомте про знахідку у ДСНС або у Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.