Загинув на місці: на Харківщині на вибуховому предметі підірвався чоловік
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
24 березня у селі Сороківка в Харківській області на вибуховому предметі підірвався чоловік.
Про це повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Інцидент стався у місцевому піщаному кар’єрі, розповіли рятувальники. Чоловік загинув на місці.
«Шановні харків’яни, вкотре звертаємось до Вас з проханням суворо дотримуватись заходів мінної безпеки. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією», – звернулись у ДСНС.
Рятувальники також нагадали, що у разі виявлення підозрілого предмета не чіпайте його та повідомте про знахідку у ДСНС або у Нацполіцію за телефонами “101”, “102” або “112”.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 16:57;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 березня у селі Сороківка в Харківській області на вибуховому предметі підірвався чоловік.".