На Харківщині 56-річний водій вантажівки підірвався на протитанковій міні
У селі Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00 водій, який їхав вантажним автомобілем, підірвався на протитанковій міні, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Чоловік є співробітником дорожньо-будівельної компанії. Потерпілий отримав мінно-вибухову травму. Наразі його ушпиталили до лікарні.
Харківська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 12:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00 водій, який їхав вантажним автомобілем, підірвався на протитанковій міні, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".