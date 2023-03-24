На Харківщині 56-річний водій вантажівки підірвався на протитанковій міні

У селі Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00 водій, який їхав вантажним автомобілем, підірвався на протитанковій міні, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Чоловік є співробітником дорожньо-будівельної компанії. Потерпілий отримав мінно-вибухову травму. Наразі його ушпиталили до лікарні.

Харківська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.