Live
  • П’ятниця 24.03.2023
    • Харків
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

На Харківщині 56-річний водій вантажівки підірвався на протитанковій міні

Події 12:21   24.03.2023
Оксана Якушко
На Харківщині 56-річний водій вантажівки підірвався на протитанковій міні

У селі Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00 водій, який їхав вантажним автомобілем, підірвався на протитанковій міні, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

Чоловік є співробітником дорожньо-будівельної компанії. Потерпілий отримав мінно-вибухову травму. Наразі його ушпиталили до лікарні.

Харківська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

Читайте також: 155 мін і снарядів знешкодили за добу сапери ДСНС у Харківській області

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

12:02
«Світить» 10 років. На Харківщині агітатор закликав бити ракетами по Україні
07:47
Викрадача авто та шістьох п’яних водіїв викрила поліція за добу на Харківщині
08:42
Армія РФ на Харківщині знищила цивільне авто та сарай із худобою
12:18
Який вигляд мають смертельні “сюрпризи”, залишені ворогом на Харківщині (фото)
11:10
Сімох п’яних водіїв спіймали за добу на дорогах Харківщини – Тимошко

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині 56-річний водій вантажівки підірвався на протитанковій міні»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 24 Березня 2023 в 12:21;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У селі Вільхівка Харківського району 24 березня близько 9:00 водій, який їхав вантажним автомобілем, підірвався на протитанковій міні, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".