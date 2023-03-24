155 мін і снарядів за добу знешкодили сапери ДСНС у Харківській області

Минулої доби 23 березня піротехніки ДСНС обстежили близько 4 га території у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, а також 6 км ліній електропередач, повідомили у ДСНС .

Сапери виявили та знешкодили 155 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. Вибухонебезпечні предмети шукали 19 піротехнічних розрахунків ДСНС у складі 94 саперів та 38 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 1942 га території, 256 км автомобільних доріг, 835 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 53 тис. 405 ВНП.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу повідомте за номером телефону.

Категорично забороняється:

– торкатися предмету і пересувати його;

– користуватися засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

– заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати;

– торкатися підозрілого пристрою та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних, звукових впливів та нагрівання.