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155 мин и снарядов обезвредили за сутки саперы ГСЧС в Харьковской области

Происшествия 08:39   24.03.2023
Оксана Якушко
155 мин и снарядов обезвредили за сутки саперы ГСЧС в Харьковской области

За минувшие сутки 23 марта пиротехники ГСЧС обследовали около 4 га территории в Харьковском, Изюмском, Купянском, Богодуховском и Чугуевском районах области, а также 6 км линий электропередач, сообщили в ГСЧС.

Саперы обнаружили и обезвредили 155 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов. Взрывоопасные предметы искали 19 пиротехнических расчетов ГСЧС в составе 94 саперов и 38 единиц техники.

Начиная с 8 сентября 2022 года, пиротехники обследовали около 1942 га территории, 256 км автомобильных дорог, 835 км ЛЭП, 159 км железнодорожных путей и 189 км газопроводов, где обнаружено и обезврежено 53 405 ВНП.

При обнаружении подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщите по телефону.

Категорически запрещается:

— касаться предмета и передвигать его;
— пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);
— заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;
— касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки 23 марта пиротехники ГСЧС обследовали около 4 га территории в Харьковском, Изюмском, Купянском, Богодуховском и Чугуевском районах области, а также 6 км линий электропередач, сообщили в ГСЧС.".