155 мин и снарядов обезвредили за сутки саперы ГСЧС в Харьковской области

За минувшие сутки 23 марта пиротехники ГСЧС обследовали около 4 га территории в Харьковском, Изюмском, Купянском, Богодуховском и Чугуевском районах области, а также 6 км линий электропередач, сообщили в ГСЧС.

Саперы обнаружили и обезвредили 155 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов. Взрывоопасные предметы искали 19 пиротехнических расчетов ГСЧС в составе 94 саперов и 38 единиц техники.

Начиная с 8 сентября 2022 года, пиротехники обследовали около 1942 га территории, 256 км автомобильных дорог, 835 км ЛЭП, 159 км железнодорожных путей и 189 км газопроводов, где обнаружено и обезврежено 53 405 ВНП.

При обнаружении подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщите по телефону.

Категорически запрещается:

— касаться предмета и передвигать его;

— пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

— заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;

— касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.