155 мин и снарядов обезвредили за сутки саперы ГСЧС в Харьковской области
За минувшие сутки 23 марта пиротехники ГСЧС обследовали около 4 га территории в Харьковском, Изюмском, Купянском, Богодуховском и Чугуевском районах области, а также 6 км линий электропередач, сообщили в ГСЧС.
Саперы обнаружили и обезвредили 155 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов. Взрывоопасные предметы искали 19 пиротехнических расчетов ГСЧС в составе 94 саперов и 38 единиц техники.
Начиная с 8 сентября 2022 года, пиротехники обследовали около 1942 га территории, 256 км автомобильных дорог, 835 км ЛЭП, 159 км железнодорожных путей и 189 км газопроводов, где обнаружено и обезврежено 53 405 ВНП.
При обнаружении подозрительного предмета или взрывчатки сразу сообщите по телефону.
Категорически запрещается:
— касаться предмета и передвигать его;
— пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);
— заливать его жидкостями, засыпать грунтом или чем его накрывать;
— касаться подозрительного устройства и осуществлять на него звуковое, световое, тепловое или механическое воздействие, ведь практически все взрывчатые вещества ядовиты и чувствительны к механическим, звуковым воздействиям и нагреву.
Читайте также: Житель Купянщины погиб, подорвавшись на мине в лесополосе — глава ХОВА
Новости по теме:
Вы читали новость: «155 мин и снарядов обезвредили за сутки саперы ГСЧС в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 марта 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки 23 марта пиротехники ГСЧС обследовали около 4 га территории в Харьковском, Изюмском, Купянском, Богодуховском и Чугуевском районах области, а также 6 км линий электропередач, сообщили в ГСЧС.".