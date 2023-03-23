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Житель Купянщины погиб, подорвавшись на мине в лесополосе — глава ХОВА

Происшествия 17:53   23.03.2023
Елена Нагорная
Житель Купянщины погиб, подорвавшись на мине в лесополосе — глава ХОВА Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

23 марта около 16:00 в лесополосе возле села Григоровка Купянского района Харьковской области на российской мине подорвался 46-летний местный житель.

От полученных ранений мужчина погиб на месте, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

«Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными. Важно воздерживаться от посещений лесов¸ лесополос, полей, берегов рек. Все эти территории являются потенциально заминированными и опасными для жизни. Берегите себя!», — пишет глава ХОВА.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 17:53;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "23 марта около 16:00 в лесополосе возле села Григоровка Купянского района Харьковской области на российской мине подорвался 46-летний местный житель. От полученных ранений мужчина погиб на месте, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".