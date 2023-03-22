Live
  • Среда 22.03.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.42
    • 🟢

Подорвался в поле на снаряде: Синегубов сообщает о погибшем на Изюмщине

Происшествия 18:12   22.03.2023
Елена Нагорная
Подорвался в поле на снаряде: Синегубов сообщает о погибшем на Изюмщине Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

В селе Ивановка Изюмского района Харьковской области 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщает в Telegram председатель ХОВА Олег Синегубов.

«В очередной раз призываю всех быть максимально внимательными и осторожными. Воздержитесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей. Все эти территории являются потенциально опасными и могут быть заминированы», — подчеркнул он.

Читайте также: На Харьковщине большая проблема с гуманитарным разминированием – Ирина Верещук

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:02
Купянск, Волчанск и еще 5 населенных пунктов обстреляны на Харьковщине — ГШ
18:41
Бойцы ГСЧС спасли трех человек из подвала дома в городе на Харьковщине (фото)
18:12
Подорвался в поле на снаряде: Синегубов сообщает о погибшем на Изюмщине
18:00
Ответят все, до водителя автобуса — Верещук в Харькове о депортации детей в РФ
17:30
Центр психологической помощи жертвам войны. Опыт Харьковщины распространят

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Подорвался в поле на снаряде: Синегубов сообщает о погибшем на Изюмщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 18:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Ивановка Изюмского района Харьковской области 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм он погиб на месте.".