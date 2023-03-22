Подорвался в поле на снаряде: Синегубов сообщает о погибшем на Изюмщине
Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ
В селе Ивановка Изюмского района Харьковской области 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм он погиб на месте.
Об этом сообщает в Telegram председатель ХОВА Олег Синегубов.
«В очередной раз призываю всех быть максимально внимательными и осторожными. Воздержитесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей. Все эти территории являются потенциально опасными и могут быть заминированы», — подчеркнул он.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 18:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В селе Ивановка Изюмского района Харьковской области 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм он погиб на месте.".