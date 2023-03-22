Подорвался в поле на снаряде: Синегубов сообщает о погибшем на Изюмщине

В селе Ивановка Изюмского района Харьковской области 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм он погиб на месте.

Об этом сообщает в Telegram председатель ХОВА Олег Синегубов.

«В очередной раз призываю всех быть максимально внимательными и осторожными. Воздержитесь от посещения лесов, лесополос, рек, полей. Все эти территории являются потенциально опасными и могут быть заминированы», — подчеркнул он.