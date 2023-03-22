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На Харьковщине большая проблема с гуманитарным разминированием – Ирина Верещук

Общество 13:02   22.03.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине большая проблема с гуманитарным разминированием – Ирина Верещук Фото: ХОВА

На территории Харьковской области сложная ситуация с гуманитарным разминированием: проблему обсуждали местные власти вместе с вице-премьер-министром Украины.

Об этом во время нацмарафона сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук.

«Там действительно делает ГСЧС все, что может. Но нам необходима помощь международных организаций. Вчера, собственно, об этом мы и говорили с ними на совещании», — рассказала Верещук.

Вице-премьер-министр отметила, что Украина нуждается в помощи международных организаций в вопросе с разминированием.

«Нам нужно сейчас, чтобы мировое сообщество объединилось и помогло разминировать самую заминированную страну в мире», — добавила Верещук.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 13:02;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На территории Харьковской области сложная ситуация с гуманитарным разминированием: проблему обсуждали местные власти вместе с вице-премьер-министром Украины.".