«Министропад» в Украине: Кулеба написал заявление на отставку

В течение суток в Украине решение уволиться принял уже пятый министр — на этот раз — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«В Верховную Раду поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал утром 4 сентября в facebook спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он приложил к своему посту в facebook фото заявления Кулебы об отставке.

Ранее о намерении «перезагрузиться» сообщила вице-премьер и руководитель Министерства реинтеграции Ирина Верещук.

А перед ней «оптом» написали заявления еще три министра: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюска, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.