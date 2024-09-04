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«Министропад» в Украине: Кулеба написал заявление на отставку

Политика 08:51   04.09.2024
Оксана Горун
«Министропад» в Украине: Кулеба написал заявление на отставку Фото: Дмитрий Кулеба/facebook

В течение суток в Украине решение уволиться принял уже пятый министр — на этот раз — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«В Верховную Раду поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал утром 4 сентября в facebook спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Он приложил к своему посту в facebook фото заявления Кулебы об отставке.

Ранее о намерении «перезагрузиться» сообщила вице-премьер и руководитель Министерства реинтеграции Ирина Верещук.

А перед ней «оптом» написали заявления еще три министра: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюска, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Украине решение уволиться принял уже пятый министр — на этот раз — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба".