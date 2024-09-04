«Министропад» в Украине: Кулеба написал заявление на отставку
В течение суток в Украине решение уволиться принял уже пятый министр — на этот раз — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«В Верховную Раду поступило заявление от Министра иностранных дел Украины Кулебы Д.И. об отставке. Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», — написал утром 4 сентября в facebook спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.
Он приложил к своему посту в facebook фото заявления Кулебы об отставке.
Ранее о намерении «перезагрузиться» сообщила вице-премьер и руководитель Министерства реинтеграции Ирина Верещук.
А перед ней «оптом» написали заявления еще три министра: министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюска, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.
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- Категории: Политика, Украина; Теги: верещук, кабмин, кулеба, Малюська, отставка, увольнения;
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- • Дата публикации материала: 4 сентября 2024 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Украине решение уволиться принял уже пятый министр — на этот раз — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба".