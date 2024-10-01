Инфа «сотка» — реакции на «увольнение» Буданова, которое не состоялось

1 октября стало известно, какие именно кадровые перестановки произойдут в Министерстве обороны. Начальника ГУР Буданова пока не увольняют.

Утром 1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о кадровых изменениях, которые произойдут в министерстве.

«Я подписал представление в КМУ об увольнении заместителей министра обороны — Станислава Гайдера (переходит на должность руководителя Офиса министра), Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилы Дараган (государственного секретаря). О новых назначениях, включая заместителей министра, сообщу отдельно», — сказано в заявлении Умерова.

Также министр проводит реформу системы оборонных закупок.

«Спецтехноэкспорт» (СТЕ) переходит от ГУР в Минобороны. Поставил задачу довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами. Также продолжаем реформирование Агентства оборонных закупок (АОЗ) и Государственного оператора тыла (ДОТ), приближая эти процессы к стандартам НАТО. В ближайшее время будут созданы наблюдательные советы для обеих структур. Представление в КМУ будет сделано на этой неделе», — отметил министр обороны.

Ранее в течение не менее чем недели в различных СМИ появлялась инсайдерская информация о готовящемся увольнении начальника ГУР Кирила Буданова (а иногда — и самого Умерова). Так, издание «Телеграф» 29 сентября сообщало, что «причиной возможного увольнения начальника ГУР является его конфликт с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком». О вероятном увольнении Буданова писало издание NV со ссылкой на источник в силовых органах. Собеседник издания сказал: «Такой вариант существует», — и даже назвал возможного «преемника» начальника ГУР — 55-летнего Олега Иващенко, который руководит Службой внешней разведки Украины.

На официальную информацию о происхдящих кадровых перестановках уже отреагировали в украинском политикуме. «А что насчет самого Умерова?», — подписал сообщение о том, кого уволят в Минобороны, нардеп Алексей Гончаренко.

«Потроллил» инсайдеров бывший заместитель главы ОП Ермака Кирилл Тимошенко, который уволился из Офиса президента на фоне серии расследований СМИ об уровне его благосостояния.

«А где все комментаторы, увольнявшие Умерова и Буданова на прошлой неделе? Инфа «сотка», — написал Тимошенко.

Этот комментарий спровоцировал Гончаренко рассказать анекдот.