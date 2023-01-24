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«Честь имею» — замглавы ОП Кирилл Тимошенко показал заявление об увольнении

Политика 08:18   24.01.2023
Оксана Горун
«Честь имею» — замглавы ОП Кирилл Тимошенко показал заявление об увольнении Фото: telegram Кирилла Тимошенко

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко уволился с должности. Эту информацию он сам подтвердил постом в telegram утром 24 января.

Прощаясь с ОП, куратор работы с регионами поблагодарил глав ОВА за мощную команду, а мэров городов — за конструктив в спорах.

«Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку», — написал Тимошенко.

А завершил сообщение словами: «Честь имею! До встречи».

Почти одновременно на сайте Президента Украины опубликован указ об увольнении Тимошенко.

Напомним, слухи об отставке Тимошенко упорно ходили в течение недели. А до этого возникали с определенной периодичностью после публикации в декабре 2022 года расследования «Украинской правды» «Не «военное положение» заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко», посвященного элитному дому и авто сотрудника Офиса Президента. По информации все той же «Украинской правды», вместе с Тимошенко в отставку отправят и ряд руководителей ОВА. Источники сообщили журналистам о грядущих увольнениях руководителей Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. А вот издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило о том, что бывший замглавы ОП может возглавить Херсонскую ОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 08:18;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко уволился с должности. Эту информацию он сам подтвердил постом в telegram утром 24 января".