«Честь имею» — замглавы ОП Кирилл Тимошенко показал заявление об увольнении

Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко уволился с должности. Эту информацию он сам подтвердил постом в telegram утром 24 января.

Прощаясь с ОП, куратор работы с регионами поблагодарил глав ОВА за мощную команду, а мэров городов — за конструктив в спорах.

«Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку», — написал Тимошенко.

А завершил сообщение словами: «Честь имею! До встречи».

Почти одновременно на сайте Президента Украины опубликован указ об увольнении Тимошенко.

Напомним, слухи об отставке Тимошенко упорно ходили в течение недели. А до этого возникали с определенной периодичностью после публикации в декабре 2022 года расследования «Украинской правды» «Не «военное положение» заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко», посвященного элитному дому и авто сотрудника Офиса Президента. По информации все той же «Украинской правды», вместе с Тимошенко в отставку отправят и ряд руководителей ОВА. Источники сообщили журналистам о грядущих увольнениях руководителей Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. А вот издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило о том, что бывший замглавы ОП может возглавить Херсонскую ОВА.