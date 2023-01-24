«Честь имею» — замглавы ОП Кирилл Тимошенко показал заявление об увольнении
Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко уволился с должности. Эту информацию он сам подтвердил постом в telegram утром 24 января.
Прощаясь с ОП, куратор работы с регионами поблагодарил глав ОВА за мощную команду, а мэров городов — за конструктив в спорах.
«Благодарю всех украинцев за доверие к нашему делу. Спасибо ВСУ – что уберегли и защищаете нашу страну. Спасибо жене и сыну. За понимание и поддержку», — написал Тимошенко.
А завершил сообщение словами: «Честь имею! До встречи».
Почти одновременно на сайте Президента Украины опубликован указ об увольнении Тимошенко.
Напомним, слухи об отставке Тимошенко упорно ходили в течение недели. А до этого возникали с определенной периодичностью после публикации в декабре 2022 года расследования «Украинской правды» «Не «военное положение» заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко», посвященного элитному дому и авто сотрудника Офиса Президента. По информации все той же «Украинской правды», вместе с Тимошенко в отставку отправят и ряд руководителей ОВА. Источники сообщили журналистам о грядущих увольнениях руководителей Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей. А вот издание РБК со ссылкой на свои источники сообщило о том, что бывший замглавы ОП может возглавить Херсонскую ОВА.
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Честь имею» — замглавы ОП Кирилл Тимошенко показал заявление об увольнении»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 08:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко уволился с должности. Эту информацию он сам подтвердил постом в telegram утром 24 января".