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«Хуже нацистов». Россияне ударили по Госпрому в Харькове – Ермак

Происшествия 22:49   28.10.2024
Оксана Якушко
«Хуже нацистов». Россияне ударили по Госпрому в Харькове – Ермак Россияне хуже нацистов, ударили по Госпрому Фото: Андрей Ермак /Телеграм

Россияне хуже нацистов, прокомментировал удар по Госпрому глава ОП Андрей Ермак.

«Здание Госпрома в Харькове под охраной ЮНЕСКО и является памяткой архитектуры. Россияне ударили по ней авиабомбами. Они хуже нацистов, обычные мечты», — написал Ермак.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 22:49;

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