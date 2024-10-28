«Хуже нацистов». Россияне ударили по Госпрому в Харькове – Ермак
Россияне хуже нацистов, ударили по Госпрому Фото: Андрей Ермак /Телеграм
Россияне хуже нацистов, прокомментировал удар по Госпрому глава ОП Андрей Ермак.
«Здание Госпрома в Харькове под охраной ЮНЕСКО и является памяткой архитектуры. Россияне ударили по ней авиабомбами. Они хуже нацистов, обычные мечты», — написал Ермак.
Читайте также: «Прилет» по Госпрому в Харькове: Терехов заявил, что Гитлер так не смог
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Андрей Ермак, госпром, нацисты, ОП, россияне, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Хуже нацистов». Россияне ударили по Госпрому в Харькове – Ермак»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 22:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне хуже нацистов, прокомментировал удар по Госпрому глава ОП Андрей Ермак.".