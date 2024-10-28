«Хуже нацистов». Россияне ударили по Госпрому в Харькове – Ермак

Россияне хуже нацистов, прокомментировал удар по Госпрому глава ОП Андрей Ермак.

«Здание Госпрома в Харькове под охраной ЮНЕСКО и является памяткой архитектуры. Россияне ударили по ней авиабомбами. Они хуже нацистов, обычные мечты», — написал Ермак.