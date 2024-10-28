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«Гірші за нацистів». Росіяни ударили по Держпрому в Харкові – Єрмак

Події 22:49   28.10.2024
Оксана Якушко
«Гірші за нацистів». Росіяни ударили по Держпрому в Харкові – Єрмак

Росіяни гірші за нацистів, прокоментував удар по Держпрому голова ОП Андрій Єрмак.

«Будівля Держпрому в Харкові під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури. Росіяни вдарили по ній авіабомбами. Вони гірші за нацистів, звичайні мр*зі», – написав Єрмак.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 22:49;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни гірші за нацистів, прокоментував удар по Держпрому голова ОП Андрій Єрмак.".