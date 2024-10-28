«Гірші за нацистів». Росіяни ударили по Держпрому в Харкові – Єрмак
Росіяни гірші за нацистів, прокоментував удар по Держпрому голова ОП Андрій Єрмак.
«Будівля Держпрому в Харкові під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури. Росіяни вдарили по ній авіабомбами. Вони гірші за нацистів, звичайні мр*зі», – написав Єрмак.
Читайте також: “Приліт” по Держпрому в Харкові: Терехов заявив, що Гітлер так не зміг
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Андрей Ермак, госпром, нацисты, ОП, росіяни, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Гірші за нацистів». Росіяни ударили по Держпрому в Харкові – Єрмак»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 22:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни гірші за нацистів, прокоментував удар по Держпрому голова ОП Андрій Єрмак.".