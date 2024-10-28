«Гірші за нацистів». Росіяни ударили по Держпрому в Харкові – Єрмак

Росіяни гірші за нацистів, прокоментував удар по Держпрому голова ОП Андрій Єрмак.

«Будівля Держпрому в Харкові під охороною ЮНЕСКО і є пам‘яткою архітектури. Росіяни вдарили по ній авіабомбами. Вони гірші за нацистів, звичайні мр*зі», – написав Єрмак.