“Приліт” по Держпрому в Харкові: Терехов заявив, що Гітлер так не зміг
Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що російський удар 28 жовтня припав по пам’ятнику конструктивізму та одній із “візитівок” міста – Держпрому.
“Дійсно, це історична цінність всієї України, й не тільки України, вона є кандидатом на вступ до ЮНЕСКО. Я мав перемовини з послом Італії щодо включення та щодо захисту цієї будівлі. Але, крім цього, хочу сказати, що дійсно жахливе влучання в будівлю Держпрому. Якщо повернутися до Другої світової війни, то навіть Гітлер не зміг зробити те, що зробили, на жаль, росіяни. Крім того, постраждали житлові будинки”, – сказав Терехов на місці “прильоту”.
Відео: пресслужба ХМР
Раніше про те, що удар був по Держпрому, прозоро натякнув начальник ХОВА Олег Синєгубов. Окремі харківські телеграм-канали опублікували фото з місця “прильоту” та локацію раніше, ніж це дозволяють робити правоохоронні органи – задля уникнення коригування подальших ударів.
Читайте також: Влучання в Харкові по будівлі, де знаходяться десятки офісів, — прокуратура
Новини за темою:
- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: госпром, кабы, новини Харкова, обстріл, прилет, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «“Приліт” по Держпрому в Харкові: Терехов заявив, що Гітлер так не зміг»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 22:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що російський удар 28 жовтня припав по пам’ятнику конструктивізму та одній із “візитівок” міста – Держпрому".