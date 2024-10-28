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“Приліт” по Держпрому в Харкові: Терехов заявив, що Гітлер так не зміг

Події 22:42   28.10.2024
Оксана Горун
“Приліт” по Держпрому в Харкові: Терехов заявив, що Гітлер так не зміг Скриншот

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що російський удар 28 жовтня припав по пам’ятнику конструктивізму та одній із “візитівок” міста – Держпрому.

Дійсно, це історична цінність всієї України, й не тільки України, вона є кандидатом на вступ до ЮНЕСКО. Я мав перемовини з послом Італії щодо включення та щодо захисту цієї будівлі. Але, крім цього, хочу сказати, що дійсно жахливе влучання в будівлю Держпрому. Якщо повернутися до Другої світової війни, то навіть Гітлер не зміг зробити те, що зробили, на жаль, росіяни. Крім того, постраждали житлові будинки”, – сказав Терехов на місці “прильоту”.

Відео: пресслужба ХМР

Раніше про те, що удар був по Держпрому, прозоро натякнув начальник ХОВА Олег Синєгубов. Окремі харківські телеграм-канали опублікували фото з місця “прильоту” та локацію раніше, ніж це дозволяють робити правоохоронні органи – задля уникнення коригування подальших ударів.

Приліт по держпрому у Харкові
Фото: Андрій Єрмак/Телеграм

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 22:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що російський удар 28 жовтня припав по пам’ятнику конструктивізму та одній із “візитівок” міста – Держпрому".