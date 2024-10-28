Влучання в Харкові по будівлі, де знаходяться десятки офісів – прокуратура

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко на місці “прильоту” в Харкові повідомив, що били авіабомбою з УМПК.

“О дев’ятій годині росіяни здійснили удар авіаційним боєприпасом по Шевченківському району міста Харкова. Влучання по центральній частині міста, по офісній будівлі, де знаходяться десятки офісів різних організацій. Внаслідок вибуху станом на 21:40 маємо п’ятьох травмованих осіб. Це три жінки та два чоловіки. У двох осіб легкі поранення, в трьох гостра реакція на стрес. Попередньо для обстрілу ворог використав авіаційну бомбу з УМПК. Конкретний розмір якої зараз встановлюється. Це 250 або 500. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження”, – повідомив Чубенко.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що удар припав по “одному відомому місцю”, також досить серйозно пошкоджено приміщення обласної лікарні та житлові будинки поряд.