Попадание в Харькове по зданию, где находятся десятки офисов — прокуратура

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко на месте «прилета» в Харькове сообщил, что били авиабомбой с УМПК.

«В девять часов россияне нанесли удар авиационным боеприпасом по Шевченковскому району города Харькова. Попадание по центральной части города, по офисному зданию, где находятся десятки офисов разных организаций. В результате взрыва по состоянию на 21:40 имеем пятерых травмированных лиц. Это три женщины и два мужчины. У двух человек легкие ранения, у трех острая реакция на стресс. Предварительно для обстрела враг использовал авиационную бомбу с УМПК. Конкретный размер которой сейчас устанавливается. Это 250 или 500», — сообщил Чубенко.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удар пришелся по «одному известному месту», также достаточно серьезно повреждены помещения областной больницы и жилые дома рядом.