Попадание в Харькове по зданию, где находятся десятки офисов — прокуратура
Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко на месте «прилета» в Харькове сообщил, что били авиабомбой с УМПК.
«В девять часов россияне нанесли удар авиационным боеприпасом по Шевченковскому району города Харькова. Попадание по центральной части города, по офисному зданию, где находятся десятки офисов разных организаций. В результате взрыва по состоянию на 21:40 имеем пятерых травмированных лиц. Это три женщины и два мужчины. У двух человек легкие ранения, у трех острая реакция на стресс. Предварительно для обстрела враг использовал авиационную бомбу с УМПК. Конкретный размер которой сейчас устанавливается. Это 250 или 500», — сообщил Чубенко.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что удар пришелся по «одному известному месту», также достаточно серьезно повреждены помещения областной больницы и жилые дома рядом.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрел, прилет, прокуратура, чубенко;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 22:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко на месте «прилета» в Харькове сообщил, что били авиабомбой с УМПК".