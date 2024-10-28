«Одно известное место» — Синегубов намекнул, куда россияне ударили в Харькове
Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о месте прилета и состоянии пострадавших в результате атак.
«Было несколько пусков управляемых авиабомб, по крайней мере, три попали в Харькове. Одно известное место – это центр города, фактически административное здание. Разрушены несколько этажей, потому что было прямое попадание в само здание. Снова довольно серьезно повреждены помещения областной больницы, выбиты сотни окон, повреждены жилые дома», — рассказал Синегубов.
Пока известно о шести человеках, получивших ранения в результате этого удара. Они в легком и среднем состоянии, тяжелых нет. Среди пострадавших – и находившийся на дежурстве полицейский, и люди, проходившие мимо центра города около 21.00.
В 21:00 россияне атаковали Харьков тремя КАБами. Мэр Харькова Терехов сообщил о «прилете» в центре города. Позже стало известно о шести пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: КАЬ, Олег Синегубов, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 22:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал о месте прилета и состоянии пострадавших в результате атак.".