Уже шестеро пострадавших в Харькове в результате атаки КАБами (дополняется)

Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о пострадавших после прилета по центру города.

21:40

Дополнено: «В результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. На данный момент известно о шести пострадавших», — рассказал Олег Синегубов.

21:23

«Пока известно о пяти пострадавших», — сообщил Игорь Терехов.

В 21:00 россияне атаковали Харьков тремя КАБами. Мэр Харькова Терехов сообщил о «прилете» в центре города.