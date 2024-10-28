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Уже шестеро пострадавших в Харькове в результате атаки КАБами (дополняется)

Происшествия 21:40   28.10.2024
Оксана Якушко
Уже шестеро пострадавших в Харькове в результате атаки КАБами (дополняется)

Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о пострадавших после прилета по центру города.

21:40

Дополнено: «В результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. На данный момент известно о шести пострадавших», — рассказал Олег Синегубов.

21:23

«Пока известно о пяти пострадавших», — сообщил Игорь Терехов.

В 21:00 россияне атаковали Харьков тремя КАБами. Мэр Харькова Терехов сообщил о «прилете» в центре города.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 21:40;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о пострадавших после прилета по центру города.".