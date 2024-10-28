Уже шестеро пострадавших в Харькове в результате атаки КАБами (дополняется)
Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о пострадавших после прилета по центру города.
21:40
Дополнено: «В результате обстрела центральной части города повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения. На данный момент известно о шести пострадавших», — рассказал Олег Синегубов.
21:23
«Пока известно о пяти пострадавших», — сообщил Игорь Терехов.
В 21:00 россияне атаковали Харьков тремя КАБами. Мэр Харькова Терехов сообщил о «прилете» в центре города.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Игорь Терехов, пострадавшие, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 21:40;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник ХОВА Олег Синегубов сообщили о пострадавших после прилета по центру города.".