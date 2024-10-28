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Взрывы в Харькове — россияне атаковали центр города КАБами

Происшествия 21:15   28.10.2024
Оксана Якушко
Взрывы в Харькове — россияне атаковали центр города КАБами

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе. 

21:15

Дополнено: «Есть ранены в результате обстрела», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

21:00

«В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБами – будьте осторожны! Возможны повторные пуски,» — обратился к горожанам Терехов.

«Предварительно под ударом был центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — сообщил Терехов.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 21:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе. ".