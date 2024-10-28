Взрывы в Харькове — россияне атаковали центр города КАБами
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе.
21:15
Дополнено: «Есть ранены в результате обстрела», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
21:00
«В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБами – будьте осторожны! Возможны повторные пуски,» — обратился к горожанам Терехов.
«Предварительно под ударом был центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — сообщил Терехов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: взрывы, Игорь Терехов, КАБ, пожары, Харьков, центр Харькова;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 21:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе. ".