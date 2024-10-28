Взрывы в Харькове — россияне атаковали центр города КАБами

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил взрывы в городе.

21:15

Дополнено: «Есть ранены в результате обстрела», — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

21:00

«В Харькове слышны взрывы. Враг атакует город КАБами – будьте осторожны! Возможны повторные пуски,» — обратился к горожанам Терехов.

«Предварительно под ударом был центр Харькова. На месте прилета пожар и задымление. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — сообщил Терехов.