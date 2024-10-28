Вибухи у Харкові – росіяни атакували центр міста КАБами

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи у місті.

21:15

Доповнено: “Є поранені внаслідок обстрілу”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

21:00

“У Харкові чути вибухи. Ворог атакує місто КАБами – будьте обережні! Можливі повторні пуски”, – звернувся до городян Терехов.

“Попередньо під ударом був центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, – повідомив Терехов.