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Вибухи у Харкові – росіяни атакували центр міста КАБами

Події 21:15   28.10.2024
Оксана Якушко
Вибухи у Харкові – росіяни атакували центр міста КАБами

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи у місті. 

21:15

Доповнено: “Є поранені внаслідок обстрілу”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

21:00

“У Харкові чути вибухи. Ворог атакує місто КАБами – будьте обережні! Можливі повторні пуски”, – звернувся до городян Терехов.

“Попередньо під ударом був центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, – повідомив Терехов.

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 21:15;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи у місті. ".