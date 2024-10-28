Вибухи у Харкові – росіяни атакували центр міста КАБами
Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи у місті.
21:15
Доповнено: “Є поранені внаслідок обстрілу”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
21:00
“У Харкові чути вибухи. Ворог атакує місто КАБами – будьте обережні! Можливі повторні пуски”, – звернувся до городян Терехов.
“Попередньо під ударом був центр Харкова. На місці прильоту пожежа та задимлення. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється”, – повідомив Терехов.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибухи, КАБ, пожежа, Харків, центр Харькова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 21:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив вибухи у місті. ".