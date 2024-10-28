Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)
Мер Харкова Ігор Терехов і начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про постраждалих після “прильоту” по центру міста.
21:40
Доповнено: “Внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи. На цю хвилину відомо про шість постраждалих”, – розповів Олег Синєгубов.
21:23
“Поки що відомо про п’ятьох постраждалих”, – повідомив Ігор Терехов.
О 21:00 росіяни атакували Харків трьома КАБами. Мер Харкова Терехов повідомив про “приліт” у центрі міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 21:40;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов і начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про постраждалих після “прильоту” по центру міста. ".