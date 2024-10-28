Уже шестеро постраждалих у Харкові внаслідок атаки КАБами (доповнюється)

Мер Харкова Ігор Терехов і начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомили про постраждалих після “прильоту” по центру міста.

21:40

Доповнено: “Внаслідок обстрілу центральної частини міста пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи. На цю хвилину відомо про шість постраждалих”, – розповів Олег Синєгубов.

21:23

“Поки що відомо про п’ятьох постраждалих”, – повідомив Ігор Терехов.

О 21:00 росіяни атакували Харків трьома КАБами. Мер Харкова Терехов повідомив про “приліт” у центрі міста.