«Одне відоме місце» – Синєгубов натякнув, куди росіяни поцілили у Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про місце прильоту та стан постраждалих внаслідок атак.

«Було кілька пусків керованих авіабомб, принаймні три влучили у Харкові. Одне відоме місце – це центр міста, фактично адміністративна будівля. Зруйновано кілька поверхів, тому що було пряме влучання в саму будівлю. Знову досить серйозно пошкоджено приміщення обласної лікарні, вибито сотні вікон, постраждали житлові будинки», – розповів Синєгубов.

Наразі відомо про шістьох людей, які отримали поранення внаслідок цього удару. Вони у легкому та середньому стані, важких немає. Серед постраждалих – і поліціянт, який перебував на чергуванні, і люди, які проходили повз центр міста близько 21.00.

О 21:00 росіяни атакували Харків трьома КАБами. Мер Харкова Терехов повідомив про “приліт” у центрі міста. Пізніше стало відомо про шістьох постраждалих.