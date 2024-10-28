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«Одне відоме місце» – Синєгубов натякнув, куди росіяни поцілили у Харкові

Події 22:19   28.10.2024
Оксана Якушко
«Одне відоме місце» – Синєгубов натякнув, куди росіяни поцілили у Харкові

Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про місце прильоту та стан постраждалих внаслідок атак.

«Було кілька пусків керованих авіабомб, принаймні три влучили у Харкові. Одне відоме місце – це центр міста, фактично адміністративна будівля. Зруйновано кілька поверхів, тому що було пряме влучання в саму будівлю. Знову досить серйозно пошкоджено приміщення обласної лікарні, вибито сотні вікон, постраждали житлові будинки», – розповів Синєгубов.

Наразі відомо про шістьох людей, які отримали поранення внаслідок цього удару. Вони у легкому та середньому стані, важких немає. Серед постраждалих – і поліціянт, який перебував на чергуванні, і люди, які проходили повз центр міста близько 21.00.

О 21:00 росіяни атакували Харків трьома КАБами. Мер Харкова Терехов повідомив про “приліт” у центрі міста. Пізніше стало відомо про шістьох постраждалих.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 22:19;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов розповів про місце прильоту та стан постраждалих внаслідок атак.".