«Прилет» по Госпрому в Харькове: Терехов заявил, что Гитлер так не смог
Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что российский удар 28 октября пришелся по памятнику конструктивизма и одной из «визиток» города — Госпрому.
«Действительно, это историческая ценность всей Украины и не только Украины, она является кандидатом на вступление в ЮНЕСКО. У меня были переговоры с послом Италии о включении и защите этого здания. Но, кроме этого, хочу сказать, что действительно ужасное попадание в здание Госпрома. Если вернуться ко Второй мировой войне, то даже Гитлер не смог сделать то, что сделали, к сожалению, русские. Кроме того, пострадали жилые дома», — сказал мэр на месте «прилета».
Видео: пресс-служба ХГС
Ранее о том, что удар был по Госпрому, «прозрачно намекнул» начальник ХОВА Олег Синегубов. Отдельные харьковские telegram-каналы опубликовали фото с места «прилета» и локацию раньше, чем это позволяют делать правоохранительные органы — ради избежания корректировки дальнейших ударов.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: госпром, кабы, новости Харькова, обстрел, прилет, терехов;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 22:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что российский удар 28 октября пришелся по памятнику конструктивизма и одной из «визиток» города — Госпрому".