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«Прилет» по Госпрому в Харькове: Терехов заявил, что Гитлер так не смог

Происшествия 22:42   28.10.2024
Оксана Горун
«Прилет» по Госпрому в Харькове: Терехов заявил, что Гитлер так не смог Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что российский удар 28 октября пришелся по памятнику конструктивизма и одной из «визиток» города — Госпрому.

«Действительно, это историческая ценность всей Украины и не только Украины, она является кандидатом на вступление в ЮНЕСКО. У меня были переговоры с послом Италии о включении и защите этого здания. Но, кроме этого, хочу сказать, что действительно ужасное попадание в здание Госпрома. Если вернуться ко Второй мировой войне, то даже Гитлер не смог сделать то, что сделали, к сожалению, русские. Кроме того, пострадали жилые дома», — сказал мэр на месте «прилета».

Видео: пресс-служба ХГС

Ранее о том, что удар был по Госпрому, «прозрачно намекнул» начальник ХОВА Олег Синегубов. Отдельные харьковские telegram-каналы опубликовали фото с места «прилета» и локацию раньше, чем это позволяют делать правоохранительные органы — ради избежания корректировки дальнейших ударов.

Прилет по госпрому в Харькове
Фото: Андрей Ермак/Telegram

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 22:42;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что российский удар 28 октября пришелся по памятнику конструктивизма и одной из «визиток» города — Госпрому".