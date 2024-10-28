«Прилет» по Госпрому в Харькове: Терехов заявил, что Гитлер так не смог

Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что российский удар 28 октября пришелся по памятнику конструктивизма и одной из «визиток» города — Госпрому.

«Действительно, это историческая ценность всей Украины и не только Украины, она является кандидатом на вступление в ЮНЕСКО. У меня были переговоры с послом Италии о включении и защите этого здания. Но, кроме этого, хочу сказать, что действительно ужасное попадание в здание Госпрома. Если вернуться ко Второй мировой войне, то даже Гитлер не смог сделать то, что сделали, к сожалению, русские. Кроме того, пострадали жилые дома», — сказал мэр на месте «прилета».

Видео: пресс-служба ХГС

Ранее о том, что удар был по Госпрому, «прозрачно намекнул» начальник ХОВА Олег Синегубов. Отдельные харьковские telegram-каналы опубликовали фото с места «прилета» и локацию раньше, чем это позволяют делать правоохранительные органы — ради избежания корректировки дальнейших ударов.