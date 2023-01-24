“Честь маю” – заступник глави ОП Тимошенко показав заяву про звільнення

Заступник глави Офісу Президента України Кирило Тимошенко звільнився з посади. Цю інформацію він сам підтвердив постом у телеграмі вранці 24 січня.

Прощаючись з ОП, куратор роботи з регіонами подякував головам ОВА за потужну команду, а мерам міст – за конструктив у суперечках.

“Дякую всім українцям за довіру до нашої справи. Дякую ЗСУ – що вберегли та бороните нашу країну. Дякую дружині та сину. За розуміння і підтримку“, – написав Тимошенко.

А завершив повідомлення словами: “Честь маю! До зустрічі”.

Майже одночасно на сайті Президента України опублікований указ про звільнення Тимошенка.

Нагадаємо, чутки про відставку Тимошенка наполегливо ходили протягом тижня. А до цього виникали з певною періодичністю після публікації у грудні 2022 року розслідування “Української правди” “Не “воєнний стан” заступника керівника ОП Кирила Тимошенка”, присвяченого елітному будинку та авто співробітника Офісу Президента. За інформацією все тієї ж “Української правди”, разом із Тимошенком у відставку відправлять і низку керівників ОВА. Джерела повідомили журналістам про майбутні звільнення керівників Сумської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. А ось видання РБК із посиланням на свої джерела повідомило про те, що колишній заступник голови ОП може очолити Херсонську ОВА.