Справа підкупу голосів у ВР: Тимошенко обрали запобіжний захід

Суд обрав голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

Про це повідомляє «Суспільне». Також вона зобовʼязана здати закордонні паспорти, не виїжджати за межі Київської області і не спілкуватися з деякими депутатами.

Спілкуючись із журналістами перед початком засідання Тимошенко назвала справу «виключно політичною» та висловила сподівання на її справедливий розгляд.

Вона також заявила, що плівки, оприлюднені НАБУ, на яких вона нібито обговорює з невідомим нардепом систему оплати за конкретні голосування у Раді, є сфальсифікованими, адже, за її словами, такої розмови «ніколи в житті не було».

Як зазначає видання, прокуратура просила застосувати запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 мільйонів гривень. Зокрема, правоохоронці заявили про ризики знищення або приховування доказів, додавши, що слідство вже зафіксувало спроби конспірації, зокрема в одному з телефонів виявили видалені повідомлення. Крім того, слідство побоюється, що депутатка може незаконно впливати на свідків та інших нардепів.

Тимошенко заявила журналістам, що оскаржуватиме рішення про запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” писала, що НАБУ та САП вручили підозру голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко. Про це повідомляє видання “Українська правда”, посилаючись на власні джерела. Сама Тимошенко вже підтвердила, що у партійному офісі «Батьківщини» проводили слідчі дії. Їх вона назвала «грандіозним піар-ходом» і вважає, що подібне – пов’язане із прийдешніми виборами. Заявила також, що обшуки розпочали без будь-яких документів, а співробітників нібито «взяли в полон». Пізніше у Національному антикорупційному бюро України опублікували запис, на якому підозрювана у хабарництві керівниця депутатської фракції Верховної Ради домовляється про оплату за голосування на сесіях ВРУ.