Дело подкупа голосов в ВР: Тимошенко избрали меру пресечения

Суд избрал главе фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в более 33 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Суспільне». Также она обязана сдать загранпаспорта, не выезжать за пределы Киевской области и не общаться с некоторыми депутатами.

Общаясь с журналистами перед началом заседания, Тимошенко назвала дело «исключительно политическим» и надеется на его справедливое рассмотрение.

Она также заявила, что пленки, опубликованные НАБУ, на которых она якобы обсуждает с неизвестным нардепом систему оплаты за конкретные голосования в Раде, сфальсифицированы, ведь, по ее словам, такого разговора «никогда в жизни не было».

Как отмечает издание, прокуратура просила применить меру пресечения в виде залога в размере 50 миллионов гривен. В частности, правоохранители заявили о рисках уничтожения или утаивания доказательств, добавив, что следствие уже зафиксировало попытки конспирации, в том числе в одном из телефонов обнаружили удаленные сообщения. Кроме того, следствие опасается, что депутат может незаконно влиять на свидетелей и других нардепов.

Тимошенко заявила журналистам, что будет оспаривать решение о мере пресечения.

Напомним, ранее МГ «Объектив» писала, что НАБУ и САП вручили подозрение главе фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники. Сама Тимошенко уже подтвердила, что в партийном офисе «Батьківщини» проводили следственные действия. Их она назвала «грандиозным пиар-ходом» и считает, что подобное – связано с приближающимися выборами. Заявила, что обыски начали без каких-либо документов, а сотрудников якобы «взяли в плен». Позже в Национальном антикоррупционном бюро Украины опубликовали запись, на которой подозреваемая во взяточничестве руководитель депутатской фракции Верховной Рады договаривается об оплате за голосование на сессиях ВРУ.