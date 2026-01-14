Сколько подозреваемая во взяточничестве обещала депутатам за голосование в ВР

В Национальном антикоррупционном бюро Украины опубликовали запись, в котором подозреваемая во взяточничестве руководительница депутатской фракции Верховной Рады договаривается о плате за голосование на сессиях ВРУ.

Вероятно, на записи зафиксировали диалог главы фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко с одним из нардепов.

«По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение», – пишут в НАБУ.

На видео подозреваемая обещает платить «десять» за две сессии, предоплатой на два месяца». Она отмечает, что это будет «постоянно действующая история для каждого человека». В разговоре речь идет о троих участниках договоренности. В свою очередь, другой участник диалога принимает предложение, отмечая, что это «лучше, чем было».

«НАБУ и САП сообщили о подозрении руководительницы одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины. Народным депутатам должны поступать указания по голосованию, а в отдельных случаях — по содержанию или неучастию в голосовании. Квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины. Досудебное расследование продолжается», – добавили в НАБУ.

Напомним, ранее МГ «Объектив» писала, что НАБУ и САП вручили подозрение главе фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники. Сама Тимошенко уже подтвердила, что в партийном офисе «Батьківщини» проводили следственные действия. Их она назвала «грандиозным пиар-ходом» и считает, что подобное – связано с приближающимися выборами. Заявила, что обыски начали без каких-либо документов, а сотрудников якобы «взяли в плен».