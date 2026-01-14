«Так врывались штурмовики Януковича». Тимошенко вручили подозрение – СМИ

НАБУ и САП вручили подозрение главе фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники.

В издании отмечают, что других подробностей на данный момент нет. Однако собеседники «Украинской правды» в политических кругах утверждают, что именно Тимошенко подозревают во взяточничестве.

Ранее же в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что разоблачили руководителя одной из депутатской фракции ВР. Речь идет о «предложениях неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов».

Тем временем в Центре противодействии коррупции напомнили, что 22 июля прошлого года Тимошенко проголосовала за скандальный проект №12414 – то есть, она поддержала ликвидацию НАБУ и САП.

«31 июля она была одним из немногих депутатов, не голосовавших за восстановление полномочий антикоррупционеров. В тот день Тимошенко выступила с трибуны, говоря о «внешнем управлении» и других месседжах, обычно встречающихся в пропаганде РФ. Ее с трибуны поддерживал коллега по фракции Сергей Власенко», – отметили в Центре.

Сама Тимошенко уже подтвердила, что в партийном офисе «Батьківщини» проводили следственные действия. Их она назвала «грандиозным пиар-ходом» и считает, что подобное – связано с приближающимися выборами. Заявила, что обыски начали без каких-либо документов, а сотрудников якобы «взяли в плен».

«В последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда… Сейчас не было и этого. Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств. Обыск – грандиозный пиар-ход. Не нашли ничего, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения.

Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось», – написала Тимошенко.

Она также заявила, что «кто начал зачищать конкурентов», заверила, что ничего не боится и вскоре вновь докажет правду.

Напомним, в НАБУ сообщали, что совместно с САП по результатам операции под прикрытием разоблачена организованная преступная группа, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы систематически получали деньги за голосование в Верховной Раде. «Украинская правда» сообщала, что подозрения получили нардепы от «Слуги народа» Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Юрий Кисель, но могут быть объявлены и другие подозрения.