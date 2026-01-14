Live

«Так врывались штурмовики Януковича». Тимошенко вручили подозрение – СМИ

Происшествия 10:25   14.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Так врывались штурмовики Януковича». Тимошенко вручили подозрение – СМИ Фото: Getty Images

НАБУ и САП вручили подозрение главе фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники. 

В издании отмечают, что других подробностей на данный момент нет. Однако собеседники «Украинской правды» в политических кругах утверждают, что именно Тимошенко подозревают во взяточничестве.

Ранее же в Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что разоблачили руководителя одной из депутатской фракции ВР. Речь идет о «предложениях неправомерной выгоды ряду народных депутатов, принадлежащих к фракциям, не возглавляемым этим лицом, за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов».

Тем временем в Центре противодействии коррупции напомнили, что 22 июля прошлого года Тимошенко проголосовала за скандальный проект №12414 – то есть, она поддержала ликвидацию НАБУ и САП.

«31 июля она была одним из немногих депутатов, не голосовавших за восстановление полномочий антикоррупционеров. В тот день Тимошенко выступила с трибуны, говоря о «внешнем управлении» и других месседжах, обычно встречающихся в пропаганде РФ. Ее с трибуны поддерживал коллега по фракции Сергей Власенко», – отметили в Центре.

Сама Тимошенко уже подтвердила, что в партийном офисе «Батьківщини» проводили следственные действия. Их она назвала «грандиозным пиар-ходом» и считает, что подобное – связано с приближающимися выборами. Заявила, что обыски начали без каких-либо документов, а сотрудников якобы «взяли в плен».

«В последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда… Сейчас не было и этого. Только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств. Обыск – грандиозный пиар-ход. Не нашли ничего, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения.
Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось», – написала  Тимошенко.

Она также заявила, что «кто начал зачищать конкурентов», заверила, что ничего не боится и вскоре вновь докажет правду.

Напомним, в НАБУ сообщали, что совместно с САП по результатам операции под прикрытием разоблачена организованная преступная группа, в состав которой входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы систематически получали деньги за голосование в Верховной Раде. «Украинская правда» сообщала, что подозрения получили нардепы от «Слуги народа» Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Юрий Кисель, но могут быть объявлены и другие подозрения.

Читайте также: Дело нардепов-взяточников: за харьковчанина Пивоварова внесли залог

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 14 января: продвижение РФ, пострадавшие
Новости Харькова – главное за 14 января: продвижение РФ, пострадавшие
14.01.2026, 09:00
«Молния» попала в спортивный объект в Харькове: пострадала 16-летняя девочка
«Молния» попала в спортивный объект в Харькове: пострадала 16-летняя девочка
13.01.2026, 20:10
Россияне продвинулись возле Лозовой на Харьковщине – Deep State
Россияне продвинулись возле Лозовой на Харьковщине – Deep State
14.01.2026, 07:33
Морозы продолжаются: прогноз погоды в Харькове и области на 14 января
Морозы продолжаются: прогноз погоды в Харькове и области на 14 января
13.01.2026, 20:32
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
Морозы и угроза удара по энергетике: что поручил создать Терехов в Харькове
13.01.2026, 13:22
«Так врывались штурмовики Януковича». Тимошенко вручили подозрение – СМИ
«Так врывались штурмовики Януковича». Тимошенко вручили подозрение – СМИ
14.01.2026, 10:25

Новости по теме:

10.01.2026
Дело нардепов-взяточников: за харьковчанина Пивоварова внесли залог
01.01.2026
Залоги определил ВАКС пятерым нардепам, среди которых харьковчанин Пивоваров
27.12.2025
НАБУ, САП разоблачили преступную группу, в которую входили нардепы: официально
20.09.2023
Топ-помощников Зеленского обвиняют в коррупции — Reuters
27.06.2023
Начальница Госпродпотребслужбы, пойманная на взятке, заплатила залог 1 млн грн


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Так врывались штурмовики Януковича». Тимошенко вручили подозрение – СМИ», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 января 2026 в 10:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "НАБУ и САП вручили подозрение главе фракции «Батьківщина» Юлии Тимошенко. Об этом сообщает издание «Украинская правда», ссылаясь на собственные источники. ".