Топ-помощников Зеленского обвиняют в коррупции — Reuters

В день визита президента Украины Владимира Зеленского в США ведущее издание Reuters опубликовало статью, посвященную близкому окружению гостя. Мы приводим материал американских коллег полностью, чтобы наши читатели могли познакомиться с той точкой зрения, которую придерживаются заокеанские партнеры Украины.

Во время своего пребывания генеральным директором одной из крупнейших строительных компаний Украины Олег Майборода хранил свертки долларовых купюр в сейфе за рабочим столом. Деньги, по словам Майборода, предназначались для подкупа государственных служащих для утверждения строительных проектов. Передачу наличных, по его словам, доверили юристу Олегу Татарову, который сейчас является старшим советником президента Украины Владимира Зеленского.

«Татаров решал все вопросы с правоохранительными органами», — сказал Майборода в интервью в Вене, где он поселился во избежание уголовного преследования в Украине за его вероятное участие в коррупционных схемах с участием строительной фирмы ООО «Укрбуд Девелопмент». Майборода сказал, что взятки проходили через Татарова с 2014 по 2019 год. Контакты адвоката с полицией, судами и прокуратурой сделали его идеальным посредником.

«Конечно, он платил», чтобы согласовывать проекты с властями, в том числе путем получения разрешений на строительство, — сказал Майборода. — Он давал им деньги, чтобы эти договоренности были достигнуты».

Высказывания Майбороды грозят снова разжечь противоречия, которые президент Владимир Зеленский испытывал даже во время войны: обвинение политических оппонентов и антикоррупционных активистов в том, что влиятельные люди защитили Татарова от судебного преследования.

Майборода не предоставил доказательств своих обвинений. Они повторяют выдвинутое антикоррупционными ведомствами против обвинения Татарова в организации взяточничества. Прокуратура закрыла дело в апреле 2022 года по процессуальным основаниям. Татаров, занимающий с 2020 года должность советника президента по вопросам правоохранительных и силовых структур, отрицает свою вину и не был осужден. Он заявил, что его обвинители пытаются сводить политические счета. Ранее Зеленский заявлял, что в его администрации нет места коррупции.

«Хочу отметить: если работающих со мной подозревают в коррупции, то этих людей уволят. А я таких примеров в своем Офисе еще не видел», – сказал он в интервью украинскому журналу «Фокус» в декабре 2020 года.

Но ни Зеленский, ни Татаров не ответили на подробные вопросы для этой статьи.

Зеленского восхваляли как лидера военного времени, когда рф начала свое полномасштабное вторжение в феврале прошлого года. Тем не менее, некоторые подвергают сомнению его преданность выполнению своего обещания бороться со взяточничеством. Украина стабильно занимает нижнюю половину ежегодного глобального индекса восприятия коррупции Transparency International, и в последнем исследовании за 2022 год только рф была признана более коррумпированной в Европе, чем Украина. Миллиарды долларов помощи, предназначенные для правительства Зеленского, а также амбиции присоединиться к Европейскому Союзу требуют от Украины доказывать, что она серьезно относится к борьбе с коррупцией и содействию надлежащему управлению. В июньском отчете Международный валютный фонд заявил, что доноры и иностранные инвесторы должны увидеть реформы для улучшения управления, прозрачности и борьбы с коррупцией безотлагательно. В оценке шансов Украины на членство в ЕС, опубликованной в июне 2022 года, Европейская комиссия назвала коррупцию «серьезным вызовом, требующим постоянного внимания».

Опрос двух киевских социологических центров, обнародованный 11 сентября, показал, что 78% украинцев считают Зеленского ответственным за коррупцию в правительстве.

Связанный опрос показал, что 55% считают, что военная помощь Запада должна зависеть от борьбы с коррупцией. В последние месяцы Зеленский принял меры, чтобы ответить тем, кто в нем сомневается.

В январе он уволил более десятка высокопоставленных чиновников на фоне публичных обвинений во взяточничестве и непорядочности, заявив: «Любые внутренние проблемы, мешающие государству, решаются и будут решены». Ранее в этом месяце Зеленский сменил своего министра обороны Алексея Резникова, мотивируя это необходимостью новых подходов. Это произошло после серии обвинений украинских СМИ в том, что Минобороны закупает товары по завышенной стоимости. Резников заявил на пресс-конференции в Киеве за неделю до своего устранения, что сообщения неточны.

После потрясений и перестановок Татаров остался в должности. Несколько политических инсайдеров, опрошенных Reuters, сказали, что он является важной фигурой, помогающей Зеленскому контролировать разветвленные органы безопасности и правоохранительные органы Украины.

«Татаров стал символом толерантности Зеленского к коррупции в его ближайшем окружении», — писала газета Kyiv Independent в начале этого года, ссылаясь на обвинения во взяточничестве. Исполнительный директор общественной организации «Украинский центр противодействия коррупции» Дарья Каленюк считает, что в условиях здоровой демократии любое должностное лицо, обвиненное в коррупции, должно быть отстранено от должности к оправданию. «Если Зеленский не избавится от Татарова, его серьезность в деле очищения страны от коррупции не будет восприниматься», — сказала она Reuters.

Соратники Татарова говорят, что он пал жертвой собственной эффективности как главного руководителя Зеленского в правоохранительных органах. «Они попытаются сделать все возможное, чтобы сбить этого парня, потому что он острие копья», — сказал Никола Мирто, итальянский предприниматель и бывший клиент Татарова. Мирто сказал, что Татаров вызвал гнев могущественных заинтересованных сторон, поддерживая украинскую антикоррупционную борьбу с олигархами.

РАННЯ НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ

Зеленский стал президентом в мае 2019 года с обещанием порвать с кумовством и коррупцией, которые десятилетиями разрушали Украину. Он приобрел известность как актер телевизионной политической сатиры «Слуга народа». Сериал начинается со сцены, где группа магнатов, пьющих напитки над столичным Майданом Незалежности, размышляют о том, кто из избранных ими кандидатов может победить на предстоящих президентских выборах.

Государственная карьера Татарова началась несколькими годами раньше. Он был чиновником при Викторе Януковиче, пророссийском президенте, который был свергнут в результате народного восстания в 2014 году. Тогда Татаров вызвал дискуссии своими замечаниями, после того как силовики открыли огонь по протестующим. Татаров утверждал, что некоторые выстрелы раздавались из толпы. За три дня насилия погибли более 100 человек. «У некоторых погибших ранения в затылок», — заявил он на встрече с европейскими дипломатами, транслируемой украинским телевидением. Это, по его словам, показало, «что выстрелы были где-то рядом, со стороны лиц, находившихся среди протестующих».

Тогда Татаров не предоставил больше доказательств своему утверждению. В 2020 году в интервью украинскому вещателю Татаров сказал, что все его брифинги базировались на «информации по материалам уголовных дел. Я не мог выражать личное мнение». Он не ответил на вопросы Reuters на этот счет. После отставки Януковича Татаров занялся частной адвокатской практикой. Также он стал юрисконсультом строительной компании, входящей в состав госкорпорации «Укрбуд».

Строительный сектор является типичным примером размытых границ между государственным и частным секторами постсоветской Украины. Реестры британских и украинских компаний и судебные документы свидетельствуют, что тогдашний глава корпорации «Укрбуд» Максим Микитась получил контроль над 75% акций частной фирмы ООО «Укрбуд Девелопмент», имеющей лицензию на использование логотипа госкорпорации.

Микитась находится в тюрьме, он обвиняется в еще одной вероятной схеме взяточничества, включающей контракт на метро, которую он отрицает. В заявлении Reuters он сказал, что ни один из ресурсов ни одной государственной корпорации не использовался частной компанией, которую он косвенно контролирует. По словам Майбороды, Микитась использовал Татарова для сложных задач, в том числе для дачи взятки от имени «Укрбуд Девелопмент». Майборода рассказал, что раньше получал регулярные указания от Микитася передавать Татарову суммы наличности. В своем заявлении для Reuters Микитась обвинил Майбораду в «ложных показаниях» охарактеризовал его поведение как «загнанное в угол» после того, как его обвинили в коррупции. По его словам, контакты и влияние Татарова «очень преувеличены».

Майборода сказал, что Татаров был ловким исполнителем, работал вдали от офиса в смарт-кафе, где он встречался со своими контактами, и использовал зашифрованные программы для общения. «Он знал о правоохранительных органах и предупреждал нас быть осторожными, не говоря почти ничего по телефону», — сказал Майборода Reuters. По его словам, Татаров либо сам собирал наличные деньги, либо посылал для этого водителя. Майборода сказал, что деньги были выписаны Татаровым и учтены как расходы на строительство. Майборода показал Reuters, по его словам, список взяток, зафиксированный в электронной таблице, на общую сумму 1,8 миллиона долларов, уплаченных Татаровым. Он также поделился тремя подписанными кассовыми чеками, соответствующими записям в списке. Майборода отметил, что подписантом был Татаров, а список взяток – со счетов «Укрбуд Девелопмент». Reuters не смогли независимо проверить это. Reuters поделился квитанциями с Никитасем и Татаровым. Микитась сказал, что они поддельные. Татаров не ответил. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что эксперты должны изучить материалы для их проверки.

НОВАЯ РОЛЬ

Зеленский назначил Татарова советником по правоохранительным и силовым структурам в августе 2020 года. Зеленский заявил, что было бы несправедливо относить всех чиновников, работавших при Януковиче, к представителям старой гвардии. «Главное, чтобы человек был честным», — сказал Зеленский журналистам через несколько дней после назначения Татарова. Вскоре после этого независимое ведомство НАБУ открыло уголовное производство по Татарову по подозрению в организации дачи взятки чиновнику МВД в 2017 году от имени «Укрбуд Девелопмент». Вероятная взятка – бесплатное парковочное место для чиновника МВД в обмен на низкую оценку государственной земли – выглядит скромной.

Но НАБУ подсчитало, что заниженная оценка земли обошлась государству в 81 млн. грн. (тогда $3,1 млн.).

В записях WhatsApp, полученных следователями и ознакомленных Reuters, указание Татарова бухгалтеру «Укрбуд Девелопмент» предоставить чиновнику паркоместо в киевском новостройке со «100% скидкой» в благодарность за его усилия. Представитель Министерства внутренних дел сказал Reuters, что приобрел парковочное место по рыночной цене. Двое высокопоставленных представителей правоохранительных органов сообщили Reuters, что Микитась признался во взятке на видеозаписи в октябре 2020 года.

«ЗЕЛЕНЫЙ КАРДИНАЛ»

Татаров – не единственный из ближайшего окружения Зеленского, кто вызвал противоречия. Также и глава президентской администрации Андрей Ермак, соратник Зеленского по предыдущей карьере в мире развлечений. Ермак также не ответил на этот вопрос. Сын советского дипломата Ермак раньше работал в кино и на телевидении. Сейчас он часто бывает рядом с Зеленским на заседаниях правительства и массовых мероприятиях. Он известен среди иностранных дипломатов как «зеленый кардинал» из-за его влияния и потому что, как и его босс, он стал носить хаки.

В марте 2020 года через месяц после того, как Ермак стал начальником Офиса, появились видеозаписи, на которых брат Ермака Денис, ныне военный, обсуждает назначение на государственные должности и предлагает «открывать двери». Денис подтвердил, что на записи был он, но сказал, что проверял кандидатов и идеи для проектов, которые он предлагал правительству через обращение граждан, и что записи были смонтированы с целью дискредитации его брата. Андрей Ермак также отверг записи как заказной материал.

Записи сделал бывший инструктор полиции Дмитрий Штанько, погибший во время боевых действий на востоке Украины в октябре 2022 года, сообщает его вдова Людмила Белевцова. Она рассказала Reuters, что целью Штанько было разоблачить взяточничество высокого уровня, и что ее муж руководствовался чувством долга. «Он хотел, чтобы Украина была нормальной страной», — сказала она.

Вопрос о самом Зеленском возник в октябре 2021 года, когда выяснилось, что он использовал оффшорные компании для управления своим состоянием, а незадолго до избрания он передал долю в фирме на Британских Виргинских островах партнеру. Этот соратник, Сергей Шефир, впоследствии стал главным помощником Зеленского, работая на общественных началах. В октябре 2021 года Зеленский заявил украинскому телеканалу ICTV, что оффшорные соглашения должны защитить его телевизионный бизнес от политического давления со стороны правительства Януковича. Проверка Национального агентства по предотвращению коррупции в октябре 2021 года не выявила «доказательств незаконного обогащения».

Шефир сказал Reuters, что вся его бизнес-деятельность была законной, а все необходимые налоговые декларации были поданы. «Согласно полученным доходам и поданным декларациям я уплатил все налоги и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Украины», – сказал он. Шефир отметил, что Зеленский подал все необходимые декларации об имуществе и доходах. По его словам, их проверили антикоррупционные органы, и «нарушения антикоррупционного законодательства не были выявлены».

Администрация Зеленского также подверглась критике за закупку товаров по цене выше рыночной. В январе украинские СМИ сообщали, что Министерство обороны закупает яйца вдвое дороже, а картофель почти втрое дороже. По статье заместитель министра обороны подал в отставку. Сейчас он привлечен к уголовной ответственности за приобретение некачественных комплектов по завышенным ценам.

Оппозиционный депутат Ярослав Железняк заявил, что западные доноры должны обращать внимание на сообщения о коррупции. Согласно данным Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики, более 41 страны оказали Украине гражданскую и военную помощь на общую сумму более 140 миллиардов долларов, в том числе более 70 миллиардов из США. Железняк сказал Reuters, что, если не преодолеть коррупцию, западные доноры рискуют потерять значительные суммы. «Теперь они воруют наши деньги», — сказал он о чиновниках, которые толеровали взяточничество. «В будущем они могут украсть ваши деньги».

В связи с большим спросом на подотчетность украинцев, Зеленский сделал громкие шаги для борьбы с коррупцией во время войны. 11 августа он уволил всех региональных руководителей военкоматов после того, как проверка выявила вероятные злоупотребления чиновников, в том числе незаконное обогащение и помощь призывникам в бегстве. Ранее в этом месяце полиция задержала одного из самых богатых людей Украины Игоря Коломойского по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Ранее Коломойский отрицал свою вину. 12 сентября, после общественного возмущения, Зеленский наложил вето на закон, позволяющий должностным лицам держать в секрете обязательное раскрытие активов в течение года.

Антикоррупционные органы Украины удвоили свою работу и говорят, что они достигли большего прогресса, чем когда-либо с момента своего создания в 2015 году. Согласно данным, в первой половине этого года они возбудили почти 300 дел и направили в суд 58 обвинительных актов. НАБУ. Нынешний директор НАБУ Семен Кривонос сказал Reuters, что его агентство придает приоритет преступлениям военного времени в ключевых секторах, таких как оборона и реконструкция, и привлекает чиновников.

ЗЕМЛЯ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Мнение о том, что коррупция сохраняется во время войны, широко распространена среди жителей, опрошенных Reuters во время посещения нескольких городов и сел к северу от Киева, в прошлом году охваченных боевыми действиями. Есть также надежда, что после жертв войны страна добилась переломного момента. Указывая на переулок в Ирпене, где российские солдаты расстреляли волонтеров, которые разносили жителям еду, 44-летняя местная жительница Галина говорит, что сейчас, когда она имеет дело с местными чиновниками, «ни намека на взятке уже нет».

Каленюк, борец с коррупцией, считает, что война оказала необратимое давление в пользу проведения реформ. По ее словам, после вторжения рф все изменилось. «Спрос на изменения в обществе огромен. Как и требования реформ, чтобы достичь того, чего хотят люди: интеграции в НАТО и Европейский Союз».