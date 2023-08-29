Экс-главу СБУ Баканова еще не допросили как свидетеля по делу Дудина (видео)

Дело госизмены экс-главы СБУ в Харьковской области Романа Дудина открыли якобы из-за схемы масштабного хищения гуманитарной помощи, утверждает подсудимый Дудин, говорится в расследовании Громадського.

Согласно переписке, которую журналистам-расследователям предоставил бывший глава СБУ в Харьковской области, а сегодня – подсудимый Роман Дудин, он докладывал своему патрону Ивану Баканову о ситуации на Харьковщине с первых минут вторжения россиян.

26 февраля 2022 года Роман Дудин получил приказ от главы СБУ Баканова уезжать из Харькова в Киев.

В это время подобный приказ получил и глава Крымской СБУ Олег Кулинич, на момент полномасштабного вторжения находившийся в Херсоне.

Оба – и Кулинич, и Дудин сейчас в Лукьянисском СИЗО, обоим грозит пожизненное заключение за государственную измену.

«Вообще, все, что он выполнял до 24 февраля и после 24 февраля, все его действия были согласованы и были приказами его непосредственного начальника – Баканова Ивана», — говорит адвокат экс-начальника ГУ СБУ в АР Крым Кулинича Дмитрий Паламарчук.

«Если не защитим Киев, Украине конец, поэтому вы нужны здесь». Приблизительно так Баканов объяснял своим подчиненным из прифронтовых регионов, почему они должны все бросить и ехать в столицу. … К вечеру 25 февраля почти весь киевский аппарат СБУ был эвакуирован во Львов и в Винницкой области. То есть в Киеве осталось мало людей», — говорит журналист.

«Если мы говорим о приказах, о Дудине и Кулиниче, наверное, логично было бы, если бы допросили Ивана Баканова. И просто спросили: отдавал ли он такой приказ или нет. По моей информации, я могу ошибаться, может, что-то изменилось, его (Баканова – прим. ред.) ни по одному из этих дел не допрашивали в качестве свидетеля. Что для меня выглядит, по меньшей мере, странно», — отмечает нардеп, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин.

1 марта Роман Дудин со своими подчиненными вернулся в Харьков. И продолжил отчитываться Баканову о своих действиях в мессенжере. Баканов привычно плюсовал так же, как и до 24 февраля. ДБР упорно настаивает, что к войне Харьковская СБУ совсем не готовилась.

Но на селекторном совещании от 23 февраля 2022 года Дудин докладывает об угрожающем положении на границе со стороны России. То есть, он знал об опасности и предупреждал о ней.

Но Дудину инкриминируют попытку захвата властей в Харькове, из-за которой Синегубов не смог принять участие в онлайн-совещании с президентом Владимиром Зеленским.

Интересно, что легендарное фото пустого кабинета Синегубова Дудин прислал именно Баканову.

По словам сотрудника СБУ, Игорь Терехов и Олег Синегубов не выходили на связь утром 24 февраля. Якобы они находились на даче нардепа от ОПЗЖ Александра Фельдмана. Поэтому Баканов приказал Дудину разыскать Терехова и Синегубова.

После возвращения Дудина в Харьков претензии к нему имел заместитель Андрея Ермака Кирилл Тимошенко. Но его подлинная роль в этой истории поначалу неясна. Впоследствии журналисты узнали, что Тимошенко свидетельствовал по делу Дудина и рассказал следствию об отстранении Синегубова в первые дни вторжения. Почему же он решил рассказать следствию об отстранении?

На этот вопрос отвечает Роман Дудин из Лукьяновского СИЗО.

«Конкретно за этим делом стоит господин Татаров, господин Ермак, господин Малюк, господин Кирилл Тимошенко. Мы начали документировать схему хищения гуманитарки. Гуманитарные грузы заходили в Тернополь. Оттуда они отправлялись в город Днепр. В Днепре они перефасовывались. И отправлялись в другие города, в том числе и в Харьков. Именно поэтому гуманитарную помощь жители Харькова фактически не получали. А помощь, то есть товары безакцизных марок, стали массово появляться в супермаркетах, рынках. Кирилл Тимошенко больше заинтересован, чтобы не вскрылись эти факты его хищений, которые мы документировали в Харьковском регионе», — объяснил Дудин.

Кирилл Тимошенко неожиданно забыл, давал ли он какие-либо показания против Дудина. А свою причастность к хищению гуманитарки отрицал.