Екс-голову СБУ Баканова досі не допитали як свідка у справі Дудіна (відео)

Справу держзради екс-глави СБУ у Харківській області Романа Дудіна відкрили нібито через схему масштабного розкрадання гуманітарної допомоги, стверджує підсудний Дудін, йдеться у розслідуванні Громадського.

Згідно з переписки, яку журналістам-розслідувачам надав колишній очільник УСБУ в Харківській області, а сьогодні – підсудний Роман Дудін, він доповідав Івану Баканову про ситуацію на Харківщині з перших хвилин вторгнення росіян.

26 лютого 2022 року Роман Дудін отримав наказ від голови СБУ Баканова їхати з Харкова до Києва.

У цей час подібний наказ отримав і очільник Кримської СБУ Олег Кулініч, який на момент повномасштабного вторгнення знаходився у Херсоні.

Обидва – і Кулініч, і Дудін зараз у Лук’яніському СІЗО, обом загрожує довічне ув’язнення за державну зраду.

«Взагалі, усе що він виконував до 24 лютого і після 24 лютого, всі його дії були узгоджені та були наказами його безпосереднього начальника – Баканова Івана», – каже адвокат ексочільника Головного управління СБУ в АР Крим Кулініча Дмитро Паламарчук.

«Якщо не захистимо Київ, Україні кінець, тому ви потрібні тут”. Приблизно так Баканов пояснював своїм підлеглим з прифронтових регіонів, чому вони мають все кинути і їхати в столицю. … Надвечір 25 лютого майже весь київський апарат СБУ був евакуйований до Львова та на Вінниччину. Тобто в Києві залишилося обмаль людей”, – каже журналіст.

«Якщо ми говоримо про накази, про Дудіна і Кулініча, напевно, логічно було б, якби допитали Івана Баканова. І просто запитали : віддавав він такий наказ чи ні. За моєю інформацією, я можу помилятися, може, щось змінилося, його (Баканова – прим. ред.) по жодній з цих справ не допитували в якості свідка. Що для мене виглядає щонайменше дивно», – зазначає нардеп, член комітету ВР з питань національної безпеки Сергій Рахманін.

1 березня Роман Дудін зі своїми підлеглими повернувся до Харкова. І продовжив звітувати Баканову про всі свої дії у месенжері. Баканов звично плюсував, так само, як і до 24 лютого. ДБР вперто наполягає, що до війни Харківська СБУ зовсім не готувалася.

Але на селекторній нараді від 23 лютого 2022 року Дудін доповідає про загрозливе становище на кордоні з боку рф. Тобто він знав про небезпеку і попереджав про неї.

Але Дудіну інкримінують спробу захоплення влади в Харкові, через яку Синєгубов не зміг взяти участь у онлайн-нараді з президентом Володимиром Зеленським.

Цікава деталь – легендарне фото пустого кабінету Синєгубова Дудін надіслав саме Баканову.

Зі слів співробітника СБУ, Ігор Терехов і Олег Синєгубов не виходили на зв’язок вранці 24 лютого. Нібито вони перебували на дачі нардепа від ОПЗЖ Олександра Фельдмана. Тому Баканов наказав Дудіну розшукати Терехова і Синєгубова.

Після повернення Дудіна до Харкова претензії до нього мав заступник Андрія Єрмака Кирило Тимошенко. Але його справжня роль в цій історії спочатку незрозуміла. Згодом журналісти довідалися, що Тимошенко свідчив у справі Дудіна і розповів слідству про відсторонення Синєгубова у перші дні вторгнення. То чому ж він вирішив розповісти слідству про відсторонення?

На це питання відповідає Роман Дудін з Лук’янівсього СІЗО.

«Конкретно за цією справою стоїть пан Татаров, пан Єрмак, пан Малюк, пан Кирило Тимошенко. Ми почали документувати схему розкрадання гуманітарки. Гуманітарні вантажі заходили до міста Тернопіль. Звідти вони вирушали до міста Дніпро. У Дніпрі вони перефасовувалися. І відправлялися в інші міста, у тому числі і до Харкова. І саме тому гуманітарну допомогу мешканці Харкова фактично не отримували. А допомога, тобто товари безакцизних марок, почали масово з’являтися в супермаркетах, на ринках. Кирило Тимошенко більше зацікавлений, щоб не вскрилися ці факти його розкрадань, які ми документували у Харківському регіоні», – пояснив Дудін.

Кирило Тимошенко несподівано забув, чи давав він якісь свідчення проти Дудіна. А свою причетність до розкрадання гуманітарки заперечував.

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