На 380 млн грн позивається ексголова СБУ Харківщини Дудін до правоохоронців

Про це Роман Дудін повідомив у коментарі Суспільному у день судового засідання.

18 серпня Дудін подав п’ять позовів.

“На групу прокурорів, слідчих, Службу безпеки України, ДБР та Офіс Генпрокурора. Позови з приводу того факту, коли пані Сап’ян, це речниця ДБР, 12 вересня 2022 року розповіла про нібито мою втечу на Волинь. Вона дуже впевнено це сказала, розповіла, весь світ це підхопив, цьому повірив, що я поїхав до мами чи втікав. А в цей час я був з групою спецпідрозділу, у мене на руках є всі докази, що я в Києві”, – заявив Дудін.

Дудін зазначив, що загальна сума позову — 380 млн гривень: “По 100 млн на ДБР, Службу безпеки, Генпрокуратуру. По 40 млн — до групи прокурорів та групи слідчих”.

Свою вину Роман Дудін не визнає.

Нагадаємо, Дудін підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби), ч. 4 ст. 402 (непідпорядкування) ККУ. Йому загрожує довічне ув’язнення. За версією ДБР, напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність повномасштабного наступу військ РФ на Україну, проте замість організації роботи протидії ворогові фактично зайнявся саботажем. Зокрема, організував спробу усунення голови ХОВА та через ЗМІ надавав неправдиву інформацію, щоб дискредитувати чинну владу Харкова та області.

У жовтні 2022 року в.о. начальника СБУ Василь Малюк заявив, що Дудін покинув свій колектив на другий день війни.

Терехов в інтерв’ю виданню “Думка” підтвердив, що “у найкритичніший момент” Дудін намагався усунути його та голову ХОВА.

21 серпня у справі колишнього керівника СБУ у Харківській області Романа Дудіна відбувся відвід судді.